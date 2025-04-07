Ошибаются все: что делают не так, обновляя умывальник в ванной комнате

Делая ремонт в ванной комнате, домовладельцы стремятся что-то изменить, чтобы их ванная комната имела другой вид. В частности, часто по разным причинам они хотят изменить умывальник.

Выбирая раковину, следует обратить внимание на то, чтобы улучшить как дизайн, так и функциональность этого пространства. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на housedigest.

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Ошибки при обновлении умывальника в ванной комнате

1.Недооценка функциональности

Самым интересным аспектом обновления устаревшего умывальника и туалетного столика может быть выбор дизайна. Есть огромное количество разнообразных раковин и слишком легко попасть на тот, который больше всего привлекает ваше внимание. Однако важно не забывать о практичности.

Убедитесь, что высота туалетного столика оптимальна для комфорта. Также следует оценить свои потребности в хранилищах для вещей на основе количества людей, которые пользуются ванной комнатой, и предметов, которые вам нужно хранить. Поэтому, перегородки для ящиков, выдвижные полки и глубокие ящики – то, что следует учесть.

2.Не знать, какие материалы выдерживают испытание временем

Еще одной проблемой является – выбор материалов, которые не выдерживают влаги, что со временем приводит к деформации, плесени или порчи.

Поскольку ванные комнаты являются помещениями с высоким содержанием влаги, специалисты советуют выбирать такие материалы, которые выдерживают ежедневное использование. Просто убедитесь, что шкафчики под умывальником покрыты защитным покрытием, если они из массива дерева – это придаст дополнительную прочность.



Стоит выбирать материалы, которые выдерживают испытание временем / Фото Unsplash

3.Игнорирование технических ограничений

Не стоит покупать туалетный столик, который "съест" всю комнату. Следует тщательно измерить свою ванную комнату, учитывая углы дверей, душевых дверей и туалета. Цель в этом очень проста – чтобы обеспечить достаточно места для движения в ванной комнате.

Также обязательно всегда заранее проверять, совместима ли новая раковина с вашей существующей системой водоснабжения. Если вы не хотите переносить сантехнику, выберите умывальник, который соответствует текущим настройкам в помещении.