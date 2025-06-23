Если не хотите испортить вид дома: 3 распространенных ошибки в декорировании, которых следует избегать

Декорируя дом, хозяева стараются сделать все идеально. Однако это задача не из самых легких, поэтому неудивительно, что часто они допускают ошибки.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Better Homes and Gardens.

Смотрите также Только загромождают пространство: организаторы назвали, что надо убрать из домашнего офиса

Самые распространенные ошибки в декорировании

Специалисты отмечают, что "отделка наших домов – это, в определенном смысле, наивысшая форма заботы о себе", поэтому этому нужно уделить внимание.

Мебель не помещается в комнате

Нередко владельцы недвижимости не уделяют достаточно внимания измерению мебели перед ее приобретением. Эксперт подчеркивает, что точные замеры имеют важное значение, чтобы избежать появления в вашем пространстве предметов, которые не соответствуют размерам комнаты.

Когда мебель слишком мала, домовладельцы пытаются компенсировать это добавлением большего количества вещей, что может привести к впечатлению захламленности. Поэтому, лучше с самого начала учитывать это и придерживаться правильных пропорций мебели в пространстве.



Стоит учитывать измерения мебели, чтобы все имело гармоничный вид в комнате / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Комнаты выглядят несолидарными

Владельцы домов склонны сосредотачиваться на одном пространстве за раз, а не рассматривать свой дом как единое целое,

– говорят специалисты.

Именно поэтому комнаты могут иметь несогласованный вид.

Дом кажется безликим

Многие помещения часто имеют "стерильный" вид и им не хватает чего-то персонализированного, того что отражает тех, кто там проживает. Домовладельцы часто полагаются на стандартные варианты мебели, доступные в магазинах и каталогах, не обращая внимания на важные детали, которые могут наполнить их пространство характером.

Эксперты рекомендуют добавить два-три персонализированных элемента, чтобы подчеркнуть уникальность дома. Это могут быть оригинальные произведения искусства, сувениры из путешествий, антикварная и винтажная мебель.