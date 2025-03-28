Не выбрасывайте банку из-под мидий: как сделать из нее пасхальный декор
- Пользовательница тиктоку показала, как сделать пасхальный декор из банки из-под мидий и пластилина.
- Зеленый пластилин используется для имитации травы, белый – для создания зайца. Такая баночка может стать украшением для кухни или гостиной.
Если вы любите творить руками, то эта идея пасхального декора вам точно понравится. Чтобы ее реализовать понадобятся только банка из-под мидий и пластилин.
Пользовательница тиктока @solomiya_muse опубликовала видео, в котором поделилась идеей для декора на Пасху. Об этом сообщает 24 Канал.
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Как использовать банку из-под мидий для декора
Не спешите выбрасывать пустую банку после того, как насладились мидиями. Она может стать основой для этого милого пасхального декора. Сначала банку следует помыть и снять с нее этикетку. Следующий этап – работа с пластилином.
Автор идеи раскатала зеленый пластилин до форм крышки, а потом приклеила его клеем. Это будет имитировать зеленую траву на поляне. Чтобы придать ей текстуры – используйте щетку. Из белого пластилина женщина сделала зайчика. Начала с головы, на которой сформировала глаза и нос, а потом перешла к туловищу, ушкам и лапкам. Далее женщина раскрасила зайчика пастелью.
Готовую фигурку автор видео поместила на зеленую крышку. Кроме того, на "поляну" она добавила еще цветы из пластилина.
Смотрите видео с идеей для пасхального декора:
В такую милую баночку можно поместить маленькие шоколадные яйца или другие безделушки. Она станет прекрасным украшением для кухни или гостиной в период Пасхи.