Как постирать тюль, чтобы он был белоснежный

Белоснежный тюль – это не только элемент интерьера, но и визитная карточка опрятного дома. Но со временем даже самая качественная ткань теряет свой первоначальный вид, желтеет или приобретает серый оттенок. Чтобы вернуть тюлю ослепительную белизну, важно не только правильно его стирать, но и знать нюансы ухода в зависимости от типа ткани.

Чтобы вернуть тюлю ослепительную белизну, важно не только правильно его стирать, но и знать нюансы ухода в зависимости от типа ткани, передает 24 Канал.

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Как правильно стирать тюль

Прежде чем приступать к стирке, снимите тюль с карниза, аккуратно встряхните его от пыли (лучше всего это делать на улице или балконе), а затем замочите в растворе воды комнатной температуры с добавлением соли. Этот простой шаг поможет избавиться от поверхностных загрязнений и сделает дальнейшую стирку более эффективной.

Ручная стирка – нежно и результативно

Особенно нежные ткани, например органза или вуаль, лучше стирать вручную. Температура воды не должна превышать 40 градусов. Добавьте в нее жидкое моющее средство, а после замачивания аккуратно прополощите тюль, не выкручивая и не растягивая ткань. После полоскания дайте воде стечь естественным путем и сразу повесьте тюль на карниз. Благодаря этому он высохнет равномерно, и, возможно, вам даже не придется его гладить.

Машинная стирка – осторожно, но эффективно

Если вы все же выбираете стирку в машинке, обязательно поместите тюль в специальный мешок или обычную хлопковую наволочку. Используйте деликатный режим с температурой до 30 – 40 градусов и минимальным количеством оборотов (до 400). В качестве средства выбирайте жидкое моющее средство или кислородный отбеливатель. Избегайте хлорсодержащих средств – они не только вредят ткани, но и способствуют пожелтению.

Как постирать тюль, чтобы он снова был белоснежный / Фото из открытых источников

Кстати, вернуть тюлю белизну можно и без бытовой химии.

Кухонная соль: В 10 литрах воды растворят полстакана соли и полстакана стирального порошка. Замочите тюль на 20 минут тюль на 20 минут. Затем дать стечь и постирать.

Пищевая сода: пищевая сода: У 5 литрах теплой воды разведите 2 столовые ложки соды, добавьте две столовые ложки стирального порошка. А затем замочите тюль на 20 – 30 минут. После выпрете.

Нашатырный спирт: На 5 литров теплой воды возьмите 30 миллилитров нашатырного спирта и 60 миллилитров перекиси водорода. Замочите тюль на полчаса, а затем постирайте.

Зеленка: В 250 миллилитрах воды разведите 10 капель зеленки. Добавьте 2 столовые ложки соли. Процедите раствор и добавьте его в таз с 10 литрами теплой воды. Замочите тюль на 5 – 10 минут. После выпреть.

Синька: В 10 литров теплой воды добавьте один колпачок синьки. Замочите уже выстиранный тюль на 10 – 15 минут. Затем прополощите.

Борная кислота: В 10 литрах теплой воды разведите 60 миллилитров борной кислоты. Замочите тюль на 2 часа. Затем прополощите.

Обратите внимание, что тюль из капрона требует деликатного режима стирки в машинке, для органзы подходит только ручная стирка с мягкими средствами, а вуаль можно стирать в машине, но только в защитном мешочке и при минимальных оборотах.