Не делайте это, создавая трендовый прибрежный стиль на кухне: от чего предостерегают дизайнеры

Прибрежный стиль остается одним из любимых среди дизайнеров, особенно сейчас, когда его популярность снова растет. Однако профессионалы предостерегают, что определенные ошибки могут существенно повлиять на вид пространства.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Какие есть ошибки в обустройстве кухни в прибрежном стиле?

Чрезмерно смелый подход к цветам

Распространенным является мнение, что кухня в прибрежном стиле нуждается в яркой цветовой палитре, которая отражает его эстетику. Однако важно понимать, что выбор цвета может существенно повлиять на общий дизайн и долговечность пространства. Кухня, которая полагается исключительно на яркие цвета, со временем может быстро устареть и со временем ее труднее адаптировать, что, в свою очередь, теряет долговечность.

Создание слишком тематического кухонного дизайна

Новизна – враг стильного дизайна, и это еще никогда не было так актуально, как на кухне в прибрежном стиле. Чрезмерное использование любой темы рискует выглядеть поверхностно, а кухня, украшенная ракушками или другими тематическими элементами в больших количествах, может привести к нежелательному эстетическому виду.

Я думаю, что самая большая ошибка, которую люди делают, когда дело доходит до попытки привнести прибрежный стиль на кухню, – это попытка сделать ее "прибрежной",

– говорит дизайнер Мэри Бет Кристофер.

По ее словам, прибрежный стиль, если его сделать неправильно, может выглядеть китчево.

"Не все должно быть сине-белым, чтобы чувствоваться прибрежным, и вам точно не нужно выставлять напоказ ракушки и кораллы", – объясняет специалист.



Не стоит делать слишком много тематического декора / Фото Ryan Garvin

Шкафы, достигающие не до потолка

В кухне в прибрежном стиле, характеризующейся легкостью, воздушностью и открытостью, важно оптимизировать и привлечь внимание к каждому сантиметру вертикального пространства.

Удлинение шкафов до самого потолка позволяет достичь бесшовной и индивидуальной эстетики, которая излучает изысканность и вневременной характер. Такой выбор дизайна не только усиливает визуальную привлекательность, но и сохраняет актуальность и свежесть на долгие годы.