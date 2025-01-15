Камень в интерьере станет одним из самых больших трендов 2025 года: где его использовать

Многие люди считают, что камень в интерьере используют только в ванной. На самом деле это не так. В этом году материалы из камня станут особенно популярными и будут использовать их в разных комнатах.

Камень – это долговечный материал, а потому интерьер, в котором он применяется, всегда будет иметь стильный вид. Дизайнеры советуют использовать изделия из камня, если вы хотите создать вневременной интерьер. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Homes and Gardens.

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Особенно трендовым в 2025 году станет "пропитывание камнем". Речь идет о том, чтобы использовать один материал для стен и пола, чтобы создать эффектный и целостный вид.

Пропитка камнем выводит концепцию использования камня за пределы кухонных столешниц и пола, погружая целые комнаты или ключевые архитектурные элементы в красоту каменных поверхностей,

– заявила дизайнер Оли Вебб.

От выбранного камня полностью будет зависеть общий вид пространства и атмосфера. Например, смелый камень с густыми прожилками выразительным и максималистским. В то же время более приглушенные и простые камни будут создавать успокаивающую атмосферу и минималистичный дизайн.

Как применить пропитку камнем в интерьере

В этой ванной комнатные дизайнеры использовали черно-белый мрамор для эффектного обрамления отдельной ванны. Такой интерьер имеет пышный и игривый вид.



Ванная комната / Фото Laura Moss

В основном камень создает холодное пространство, однако если выбрать правильный цвет, то он может добавить тепла. Для этого туалетного столика и стен дизайнеры использовали коричневый гранит.



Дизайн интерьера / Фото Cullifords

Для пропитки камнем в спальне прекрасно подойдет травертин. Чтобы добавить мягкости и тепла, используйте текстурные детали – пледы, декоративные подушки и тому подобное.



Травертин в спальне / Фото Cullifords

Если использовать камень по всей ванной для вас слишком смелое решение, то дизайнеры предлагают украсить им душевую. Яркий камень в душе может стать отличным контрастом для более спокойного интерьера ванной.



Интерьер душевой кабинки / Фото Cullifords

Эта техника подойдет практически для любого помещения и любого стиля.