Создала ощущение "тихой роскоши": Риз Уизерспун показала, как обустроила террасу

Диван, который выбрала известная американская актриса Риз Уизерспун, идеальный элемент для дворика на лето 2025 года. Он создает ощущение спокойной роскоши на свежем воздухе.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Какой диван выбрала Риз Уизерспун для террасы

Пространство американской актрисы плавно размывает границы между отдыхом в помещении и возле дома. Земляно-мятно-зеленая цветовая гамма дополняет окружающую зелень, которую видно сквозь большие окна, создавая ощущение переходного пространства, предлагающего передышку от солнца летом.

В этой застекленной террасе все обустроено со вкусом, но один из элементов, который привлекает внимание, – белый плетеный диванчик.

Изделия из ротанга и плетеные изделия стали популярными в американских домах в конце 1950-х и 1960-х годов. В наше время эти материалы, пожалуй, достигли еще большего уровня популярности, что подчеркивается выбором актрисы.

Их неизменную привлекательность можно объяснить универсальностью: они одинаково эффектно выглядят как в помещении, так и на улице, демонстрируя устойчивость к различным погодным условиям.

Риз показывает, что хотя плетеная мебель имеет долговременную привлекательность в помещении, она особенно выгодна для использования на открытом воздухе. Такая мебель может добавить вашему внутреннему дворику атмосферу "расслабленной роскоши". Ключ к достижению такой эстетики лежит в тщательном подборе материалов и дизайна.

Я думаю, что, прежде всего, целью минималистического, "тихого роскошного" сада является создание ощущения комфорта и спокойствия. Садовая мебель из ротанга или дерева прекрасно вписывается в эту эстетику благодаря своим органическим текстурам и нейтральной цветовой палитре,

– утверждают специалисты.