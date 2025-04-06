Настоящее дыхание весны: Риз Уизерспун показала изысканную сервировку стола

С приходом весны, пришло время и ярких красок. Это время года дает прекрасную возможность принимать гостей не только дома, но и, например, под открытым небом в своем саду. Однако в любом из этих случаев хозяева дома думают над тем, как украсить стол.

Риз Уизерспун недавно поделилась фотографией своего сезонного стола. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Риз Уизерспун показала хорошую сервировку стола

Цветы, естественно, занимают центральное место на столе. В частности, выбор пал на разноцветные цветы, которые красиво размещены в узорчатых вазах. На самом же столе постелена голубая скатерть. Вот она вместе с цветами служит основой на столе.

Сочетание цветов, узоров и текстур является ярким и визуально привлекательным, доказывая, что такое смешивание и сочетание – это тренд.

Риз выбрала бело-голубую скатерть, которая обеспечивает идеальный баланс между смелым цветом и нейтральностью.

По мнению экспертов, украшение цветами является одним из лучших способов оживить стол, независимо от того, он размещен в доме, или на улице.

Цветочные композиции позволяют изысканно украсить стол. Это придаст ему красивого и эстетического вида, а пространству подарит нотку свежести.