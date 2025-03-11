Как сделать кухню более привлекательной: дизайнеры раскрыли 5 секретов

Кухня – особое место в каждом доме. Поэтому обычно к этому пространству высокие требования: мы хотим, чтобы оно не только было максимально функциональным, но и привлекательным и современным внешне.

Дизайнеры рассказали, как сделать кухню более уникальной. Оказывается, для этого достаточно нескольких аксессуаров, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

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Добавьте неожиданные текстуры и отделки

Кухня с деревянным полом и островом из рифленой древесины / Фото Paul Dyer

Каждая кухня наполнена гладкими, твердыми поверхностями, поэтому добавление неожиданной обработки мгновенно сделает ее уникальной. Эксперты советуют обратиться к современным тенденциям дизайна кухонь и выбрать текстурированную отделку, например, рифленые шкафы, для создания действительно эффектного вида.

Рифленый кухонный остров мгновенно придаст глубины и текстуры, превращая функциональный элемент в настоящий центр внимания. Если совместить его с необычной каменной столешницей – возможно, с выразительными прожилками или матовым покрытием – это еще больше подчеркнет изысканность пространства.

Украсьте кухню винтажным декором

Кухня в винтажном стиле с бежевыми шкафами и фартуком из винтажных голубовато-белых плиток / Фото Plain English Design

Декорирование винтажными элементами – быстрый способ добавить кухне уникальности, ведь подобные вещи редко встречаются в нескольких экземплярах. Кроме того, этот вариант достаточно гибкий.

Если вы хотите глубже погрузиться в винтажную эстетику, используйте традиционный обеденный стол как кухонный остров или антикварный шкаф как для хранения посуды.

Есть и много меньших способов внедрить винтажные элементы, например, через текстиль, керамику или даже фурнитуру. Например, в кухне, что на фото выше, можно увидеть сочетание старинных плиток и классической плиты.

Используйте уникальные светильники

Кухня с деревянными и белыми фасадами, выразительными подвесными светильниками над островом и барными стульями из коричневой кожи / Фото Market Studio Interiors

Освещение на кухне – это не только функциональный элемент, но и важная составляющая дизайна, которая может подчеркнуть уникальность пространства. От подвесных ламп до бра и даже настольных светильников – правильный выбор источников освещения придаст кухне индивидуальности.

Так, замена стандартных подвесных светильников на скульптурные модели с ручной отделкой мгновенно меняет атмосферу и делает пространство более продуманным.

Экспериментируйте с фурнитурой

Деревянная кухня с ковровой дорожкой и смешанной металлической фурнитурой / Фото Market Studio Interiors

Чтобы сделать кухню уникальной, не обязательно вносить кардинальные изменения. Достаточно сосредоточиться на деталях, которые хоть и маленькие, но могут иметь огромное влияние. Фурнитура для шкафов – отличная отправная точка.

Большие ручки, сочетание различных металлов образуют неожиданный элемент роскоши.

Главное – выбрать менее очевидные стили, цвета или материалы. Это могут быть классические латунные ручки с изящным декором или яркие керамические ручки, которые добавят цвета и характера.

Добавьте оригинальные аксессуары и кухонную посуду

Белая кухня с островом и открытыми полками / Фото Future

Именно декоративные детали помогают придать кухне особый шарм.

Кухонная посуда – это идеальный способ добавить интересные дизайнерские акценты, поскольку она одновременно выполняет практическую функцию. Стоит обратить внимание на такие элементы, как стильные банки для хранения, керамические бутылки для масла и декоративные миски, которые могут стать частью гармоничной композиции.

На кухне с фото открытые полки стали местом для создания настоящего арт-пространства: на них расположились картины, керамика и стеклянная посуда, которые создают декоративную композицию. На столешнице же акцент сделан на стильную фруктовую вазу, дозатор для масла и мраморный поднос.