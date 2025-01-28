Это одна из винтажных тенденций освещения, которая возвращается в моду, и не только для подвесных светильников. Старинные стеклянные лампы также начали использовать для создания атмосферы, в частности на кухнях, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

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Какое освещение выбрать для кухни в 2025 году

Основной проблемой со старинными светильниками является то, что они часто требуют обновления электропроводки. Это не только для безопасности, но и для экономии энергии, улучшения качества света и продления срока службы светильника.

Винтажное освещение будет в моде в 2025 году / Фото из открытых источников

Установка старинных светильников считается полезной для окружающей среды, поскольку это позволяет спасти еще одну старую вещь от попадания на свалку. Другое преимущество в том, что некоторые старые светильники могут создавать сложные узоры света на потолке.

Подвески и лампы в стиле Тиффани переживают новую волну популярности в кухнях благодаря своим ярким витражам. Светильники и лампы из молочного стекла, уранового стекла, а также абажуры из резного стекла являются трендом.

Те, кто не может найти старинный светильник, который подходит к пространству, обращаются к стильным стеклянным вариантам, чтобы создать эффектный вид на кухне.