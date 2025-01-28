Це одна з вінтажних тенденцій освітлення, яка повертається в моду, і не тільки для підвісних світильників. Старовинні скляні лампи також почали використовувати для створення атмосфери, зокрема на кухнях, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Яке освітлення обрати для кухні у 2025 році

Основною проблемою зі старовинними світильниками є те, що вони часто потребують оновлення електропроводки. Це не лише задля безпеки, але й для економії енергії, покращення якості світла та подовження терміну служби світильника.

Вінтажне освітлення буде у моді в 2025 році / Фото з відкритих джерел

Установка старовинних світильників вважається корисною для навколишнього середовища, оскільки це дозволяє врятувати ще одну стару річ від потрапляння на звалище. Інша перевага в тому, що деякі старі світильники можуть створювати складні візерунки світла на стелі.

Підвіски та лампи в стилі Тіффані переживають нову хвилю популярності в кухнях завдяки своїм яскравим вітражам. Світильники та лампи з молочного скла, уранового скла, а також абажури з різьбленого скла є трендом.

Ті, хто не може знайти старовинний світильник, який підходить до простору, звертаються до стильних скляних варіантів, щоб створити ефектний вигляд на кухні.