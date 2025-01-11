Кухня – це простір, куди ми приходимо готувати, обідати, розважатися. Тому у ній важливого значення набуває освітлення не лише із точки зору функціональності, але як вагомий декоративний акцент, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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У чому особливість кухні Єви Лонгорії

Кухонні підвіски Єви Лонгорії вписуються в одну з найбільших тенденцій освітлення 2025 року. Її витончена сучасна кухня включає нефарбовані дерев'яні шафи, прилади з нержавіючої сталі та білі стіни. Однак найбільшу увагу привертають стельові підвіски над мармуровим кухонним островом завдяки тюльпаноподібної форми, скляному матеріалу та кольоровій гамі із золотими, синіми та прозорими відтінками.

Скло надає сучасному простору вінтажного відчуття, який стає популярним цього року. Декор, натхнений вінтажем, завжди є хорошим вибором. У 2025 році очікується, що освітлювальні прилади перейматимуть елементи стилю з минулих десятиліть.

"Ретро-стилі були популярними у 2024 році, і ми очікуємо, що в 2025 році з’явиться ще більше форм і стилів з вінтажними акцентами", — каже дизайнерка Елі Даузінг-Рейнольдс.

Експертка зазначає, що антикварне та флюїдне скло є одними з провідних дизайнів, на які варто звернути увагу.

Ребристе скло викликає почуття ностальгії, додає класичний акцент в будь-який простір, а його цікава текстура і візерунок допомагають створити захоплюючий ефект освітлення на стінах. "Я б рекомендувала інвестувати в підвісний світильник з ребристим склом, який буде висіти над обіднім столом або кухонним островом. Це створить фокусну точку у вашій їдальні чи кухні і додасть вінтажного гламуру вашому дому", – ділиться фахівчиня.

Розташування світильника Лонгорії відповідає рекомендаціям Даузінг-Рейнольдс, оскільки він висить посеред острова, що дозволяє йому бути основним акцентом у цій зоні.