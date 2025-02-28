Как сделать ванную комнату визуально больше: 4 дизайнерских хитрости

У многих ванная комната является небольшим помещением. Но кто бы не хотел, чтобы эта комната была очень просторной? Для этого можно использовать несколько дизайнерских советов, которые помогут визуально увеличить пространство.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Как визуально увеличить пространство в ванной комнате

Замените шторку для душа на стеклянную дверь. Шторы для душа разделяют вашу ванную комнату, делая пространство меньше. Лучше используйте вместо этого стеклянные двери. Они могут визуально добавить еще несколько квадратных футов в пространство, говорят дизайнеры.

Если нет возможности установить новые душевые двери, вы можете поменять непрозрачную душевую шторку на прозрачную, которая все равно позволит визуально расширить пространство.



Лучше установить стеклянную дверцу в душе / Фото Unsplash

Отражать как можно больше света. Еще один трюк, чтобы сделать вашу ванную комнату больше, – это отражение света. Специалисты предлагают использовать большие зеркала.

Не выбирайте слишком большую сантехнику. Например, специалисты рекомендуют выбирать раковину пропорциональной комнате. Если комната маленькая, выбирайте небольшой умывальник. Специалисты считают, что хорошо, когда видно как можно больше пола в маленьких ванных комнатах.

Поддерживайте порядок. Хотя стоит, чтобы некоторые предметы были на видном месте, однако хранение напоказ слишком большого количества декоративных предметов (и всех ваших средств ухода за кожей или телом) только сделает вашу ванную комнату более загроможденной и переполненной.