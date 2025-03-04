Когда-то был популярен, а сейчас – нет: какой смеситель для кухни или ванны лучше избегать

Смесители часто считаются более практичной вещью, а не дизайнерской. Однако, кроме их практической стороны, они все чаще становятся ключевыми эстетическими элементами дизайна дома.

Однако есть смесители, которые уже вышли из моды. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на housedigest.

Смотрите также 4 "устаревших" тенденции дизайна кухни, которые снова возвращаются в моду

Какие смесители уже не в моде

Эксперты отмечают, что, если вы планируете ремонт, стоит рассмотреть альтернативу хромированным смесителям, поскольку они больше не считаются модными.

В хромированных смесителях нет ничего плохого. Эти краны долговечны и их легко чистить. Однако критики хромированных смесителей утверждают, что эти элементы выглядят дешево.

Стильные альтернативы хромовым смесителям

Если у вас есть больший бюджет на ремонт и вы решили заменить хромированные смесители на более современные, есть несколько вариантов на выбор. Во-первых, нержавеющая сталь может противостоять вмятинам и пятнам от жесткой воды.

Матовый никель является еще одним вариантом, который считается похожим на хром с точки зрения долговечности, но на нем не остаются отпечатки пальцев, как на хроме.