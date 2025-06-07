7 вещей, которые обязательно должны быть в вашей спальне
- Качественный матрас, мягкое белье и надежный каркас для кровати являются важными элементами для комфортного сна.
- Зеркала, растения, постеры или принты на стенах и ковер добавляют стиля, уюта и пространства в спальню.
Спальня это больше, чем просто место для сна: это пространство для отдыха, восстановления и уюта. Чтобы она действительно выполняла свою роль, есть несколько вещей, без которых не обойтись.
24 Канал рассказывает, что должно быть в кожаной спальне.
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Какой должна быть идеальная спальня
Качественный матрас – это, без сомнения, один из важнейших элементов, который влияет на качество вашего сна. Уделите немного времени, чтобы протестировать несколько вариантов и понять, что вам больше всего подходит.
Мягкая, дышащая, приятное на ощупь белье – отличный старт для идеального сна. Оно отводит влагу, обеспечивает комфорт летом и уют зимой.
Надежный каркас для кровати должен быть стабильным, не шататься, выдерживать вес матраса и спящего человека без скрипов или провисаний.
Возможно, вам уже повезло иметь зеркальные шкафы-купе, которые визуально увеличивают пространство и отражают естественный свет. Если нет – обязательно приобретите зеркало. Нет ничего хуже, чем пытаться оценить свой образ в ванной комнате, когда не видно обуви. К тому же зеркала добавляют стиля и пространства.
Чем заполнить спальню / Фото Shutterstock
Растения – всегда беспроигрышный выбор. Несколько вазонов – и спальня меняется. Растения добавляют естественности пространству. Главное – учитывайте потребности в свете и поливе, чтобы не превратить спальню в кладбище листьев.
Простое и недорогое решение для начала – один постер или принт на стене, чтобы разбавить пространство и придать комнате дизайнерский вид. Если нельзя сверлить стены – приклейте несколько принтов без рамок группой. Это тоже имеет очень стильный вид.
Ковер – это must-have для спальни. Он сразу добавляет уюта и стиля. Выбирайте такой, что немного шире вашей кровати – часть должна заходить под кровать, а другая создавать приятное место для ног, когда вы встаете.