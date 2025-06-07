24 Канал рассказывает, что должно быть в кожаной спальне.

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Какой должна быть идеальная спальня

Качественный матрас – это, без сомнения, один из важнейших элементов, который влияет на качество вашего сна. Уделите немного времени, чтобы протестировать несколько вариантов и понять, что вам больше всего подходит.

Мягкая, дышащая, приятное на ощупь белье – отличный старт для идеального сна. Оно отводит влагу, обеспечивает комфорт летом и уют зимой.

Надежный каркас для кровати должен быть стабильным, не шататься, выдерживать вес матраса и спящего человека без скрипов или провисаний.

Возможно, вам уже повезло иметь зеркальные шкафы-купе, которые визуально увеличивают пространство и отражают естественный свет. Если нет – обязательно приобретите зеркало. Нет ничего хуже, чем пытаться оценить свой образ в ванной комнате, когда не видно обуви. К тому же зеркала добавляют стиля и пространства.

Чем заполнить спальню / Фото Shutterstock

Растения – всегда беспроигрышный выбор. Несколько вазонов – и спальня меняется. Растения добавляют естественности пространству. Главное – учитывайте потребности в свете и поливе, чтобы не превратить спальню в кладбище листьев.

Простое и недорогое решение для начала – один постер или принт на стене, чтобы разбавить пространство и придать комнате дизайнерский вид. Если нельзя сверлить стены – приклейте несколько принтов без рамок группой. Это тоже имеет очень стильный вид.

Ковер – это must-have для спальни. Он сразу добавляет уюта и стиля. Выбирайте такой, что немного шире вашей кровати – часть должна заходить под кровать, а другая создавать приятное место для ног, когда вы встаете.