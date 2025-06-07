24 Канал розповідає, що має бути в кожій спальні.

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Якою повинна бути ідеальна спальня

Якісний матрац – це, без сумніву, один із найважливіших елементів, який впливає на якість вашого сну. Приділіть трохи часу, щоб протестувати кілька варіантів і зрозуміти, що вам найбільше підходить.

М'яка, дихаюча, приємна на дотик білизна – чудовий старт для ідеального сну. Вона відводить вологу, забезпечує комфорт улітку й затишок узимку.

Надійний каркас для ліжка повинен бути стабільним, не хитатися, витримувати вагу матраца та сплячої людини без скрипів чи провисань.

Можливо, вам уже пощастило мати дзеркальні шафи-купе, які візуально збільшують простір і відбивають природне світло. Якщо ні – обов'язково придбайте дзеркало. Немає нічого гіршого, ніж намагатися оцінити свій образ у ванній кімнаті, коли не видно взуття. До того ж дзеркала додають стилю й простору.

Чим заповнити спальню / Фото Shutterstock

Рослини – завжди безпрограшний вибір. Кілька вазонів – і спальня змінюється. Рослини додають природності простору. Головне – враховуйте потреби у світлі й поливі, щоб не перетворити спальню на кладовище листя.

Просте й недороге рішення для початку – один постер чи принт на стіні, щоб розбавити простір і надати кімнаті дизайнерського вигляду. Якщо не можна свердлити стіни – приклейте кілька принтів без рамок групою. Це теж має дуже стильний вигляд.

Килим – це must-have для спальні. Він одразу додає затишку і стилю. Обирайте такий, що трохи ширший за ваше ліжко – частина має заходити під ліжко, а інша створювати приємне місце для ніг, коли ви встаєте.