24 Канал розповідає, що має бути в кожій спальні.
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Якою повинна бути ідеальна спальня
Якісний матрац – це, без сумніву, один із найважливіших елементів, який впливає на якість вашого сну. Приділіть трохи часу, щоб протестувати кілька варіантів і зрозуміти, що вам найбільше підходить.
М'яка, дихаюча, приємна на дотик білизна – чудовий старт для ідеального сну. Вона відводить вологу, забезпечує комфорт улітку й затишок узимку.
Надійний каркас для ліжка повинен бути стабільним, не хитатися, витримувати вагу матраца та сплячої людини без скрипів чи провисань.
Можливо, вам уже пощастило мати дзеркальні шафи-купе, які візуально збільшують простір і відбивають природне світло. Якщо ні – обов'язково придбайте дзеркало. Немає нічого гіршого, ніж намагатися оцінити свій образ у ванній кімнаті, коли не видно взуття. До того ж дзеркала додають стилю й простору.
Чим заповнити спальню / Фото Shutterstock
Рослини – завжди безпрограшний вибір. Кілька вазонів – і спальня змінюється. Рослини додають природності простору. Головне – враховуйте потреби у світлі й поливі, щоб не перетворити спальню на кладовище листя.
Просте й недороге рішення для початку – один постер чи принт на стіні, щоб розбавити простір і надати кімнаті дизайнерського вигляду. Якщо не можна свердлити стіни – приклейте кілька принтів без рамок групою. Це теж має дуже стильний вигляд.
Килим – це must-have для спальні. Він одразу додає затишку і стилю. Обирайте такий, що трохи ширший за ваше ліжко – частина має заходити під ліжко, а інша створювати приємне місце для ніг, коли ви встаєте.