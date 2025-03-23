Ваза как из Pinterest из банки из-под порошка: в TikTok удивили стильной идеей
- Пользовательница тиктока показала, как сделать вазу из пустой банки из-под порошка, используя жемчужинки, пластилин и краску.
- Этот проект позволяет сэкономить деньги и создать уникальную вазу, которая станет ценным элементом интерьера.
Когда вы увидите эту идею создания вазы своими руками, то точно захотите ее повторить. Сегодня действительно стильная ваза стоит недешево, но есть способ как сделать ее практически бесплатно и еще и весело провести время.
Пользовательница тиктока @uandriyashykk показала, как сделала вазу из пустой банки из-под порошка. Об этом сообщает 24 Канал.
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Как создать прекрасную вазу своими руками
Сначала автор видео помыла пустую банку из-под порошка и содрала с нее этикетку. Для украшения она использовала жемчужинки из старого браслета, которые приклеила к банке. Горловину она заклеила пластилином, а после того покрыла всю вазу грунтовкой.
Последний этап – покрытие вазы белой краской с черным напылением.
Всего несколько действий – и роскошная ваза готова. Женщина поставила внутрь нее хлопок, который дополнил оригинальный дизайн декора.
Смотрите видео, как сделать вазу из банки из-под порошка:
Таким образом автор видео не только сэкономила деньги, но и создала уникальную вазу, которой нет в магазинах. Именно такие оригинальные вещи очень ценятся в интерьере. Кстати, ранее мы писали, как парень сделал роскошную лампу из найденного на свалке стеклоблока.