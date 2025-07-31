Пользовательница TikTok посетила арендованный дом подруги и была удивлена, когда заметила в ванной прямо напротив унитаза что-то вроде шкафчика. Когда она потянула за ручку, то появилось откидное сиденье. Интересно и то, что стул повернут к унитазу и расположен всего в 30 сантиметрах от него.

Без сомнения – это было сиденье, но зачем оно там, еще и в таком месте? В интернете начали появляться шуточные предположения, однако правда оказалась довольно практичной – это место предназначалось для подготовки к гигиеническим процедурам, передает 24 Канал со ссылкой на House Digest.

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В комментариях к видео многие предположили, что это "скамейка для бритья", которая была популярной в 1930-х годах. Но историк дизайна Мейли Пингел рассказала, что такой предмет от компании Peerless (производитель мебели из Беркли) на самом деле рекламировался как "откидное настенное сиденье", согласно брошюре 1926 года.

По словам Пингел, это металлическое сиденье в ванной могло использоваться для бритья (особенно, когда в 1920-х женщины начали брить ноги из-за моды на короткие юбки). Она отмечает, что сидение в ванной тогда вообще было нормой.

Это не совсем 'лавка для бритья', хотя ее действительно можно было так использовать – и женщины это делали в 1920-х. На самом деле это просто очень удобное откидное сиденье. В те времена в ванных комнатах часто стояли стулья, лавки, табуреты – чисто по практическим причинам: возле туалетного столика, чтобы надеть носки и тому подобное,

– объяснила специалист.

Современный человек, возможно, просто сядет на крышку унитаза, но тогда это считалось негигиеничным.

"Было неприемлемо сидеть на унитазе для любых других целей, кроме прямого назначения. Поэтому нужно было отдельное место для сидения", – говорит Пингел.

Она также отметила, что расположение сиденья напротив унитаза, вероятно, было продиктовано лишь ограниченным пространством.

Какой на вид тот самый стул: смотрите видео

Встроенное в стену сиденье – это гениальное решение для экономии пространства.

Такие сиденья могут снова стать очень полезными, особенно в малогабаритных квартирах. Они все еще могут служить для нанесения крема, бритья или других ежедневных процедур. А еще им легко найти новое применение: например, поставить на него ноутбук и смотреть фильм в ванной, или сесть и листать ленту в телефоне, пока партнер или партнерша красятся.