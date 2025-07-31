Без сумніву – це було сидіння, але навіщо воно там, ще й у такому місці? В інтернеті почали з'являтися жартівливі припущення, однак правда виявилася доволі практичною – це місце призначалося для підготовки до гігієнічних процедур, передає 24 Канал із посиланням на House Digest.

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Який вінтажний декор ванної повертається у моду?

У коментарях до відео багато хто припустив, що це "лавка для гоління", яка була популярною у 1930-х роках. Але історикиня дизайну Мейлі Пінгел розповіла, що такий предмет від компанії Peerless (виробник меблів із Берклі) насправді рекламувався як "відкидне настінне сидіння", згідно з брошурою 1926 року.

За словами Пінгел, це металеве сидіння у ванній могло використовуватися для гоління (особливо, коли в 1920-х жінки почали голити ноги через моду на коротші спідниці). Вона зазначає, що сидіння у ванній тоді взагалі було нормою.

Це не зовсім 'лавка для гоління', хоча її й справді можна було так використовувати – і жінки це робили в 1920-х. Насправді це просто дуже зручне відкидне сидіння. У ті часи в ванних кімнатах часто стояли стільці, лавки, табурети – чисто з практичних причин: біля туалетного столика, щоб вдягнути шкарпетки тощо,

– пояснила фахівчиня.

Сучасна людина, можливо, просто сяде на кришку унітаза, але тоді це вважалося негігієнічним.

"Було неприйнятно сидіти на унітазі для будь-яких інших цілей, окрім прямого призначення. Тому потрібне було окреме місце для сидіння", – каже Пінгел.

Вона також зазначила, що розташування сидіння навпроти унітаза, ймовірно, було продиктоване лише обмеженим простором.

Який на вигляд той самий стілець: дивіться відео

Вбудоване в стіну сидіння – це геніальне рішення для економії простору.

Такі сидіння можуть знову стати дуже корисними, особливо у малогабаритних квартирах. Вони все ще можуть слугувати для нанесення крему, гоління або інших щоденних процедур. А ще їм легко знайти нове застосування: наприклад, поставити на нього ноутбук і дивитися фільм у ванні, або сісти й гортаючи стрічку в телефоні, поки партнер чи партнерка фарбуються.