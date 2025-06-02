Дизайнеры назвали 3 тренда узоров на 2025 год

Многие домовладельцы любят добавлять узоры, декорируя свой дом. Дизайнеры раскрыли самые большие тренды узоров на этот год, которые смогут добавить эффектного вида дому.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на livingetc.

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Трендовые узоры на 2025 год

Минималистичные, текстурированные полоски – это один из способов продемонстрировать свой стиль.

Дизайнер интерьера Линдси Колхун, основательница Lindsey Colhoun Design, отметила, что полоски все чаще встречаются в различных категориях дизайна, включая постельное белье, полосатые простыни или смелые подушки и обои.

Поэтому, в современное постминималистическое время дизайн интерьера все больше склоняется к более основательной и объемной эстетике.



Тонкие, текстурированные полоски – один из трендовых узоров этого года / Фото Alternative Floorings

Заметным сдвигом в дизайне интерьера стало возрождение тренда на "горошек", что произошло благодаря влиянию модной индустрии.

После длительного периода популярности минимализма в дизайне интерьера происходит переход к максимализму, характеризующийся смелыми узорами, многослойными текстурами и яркими цветами. Использование узора в горошек, или на диване, или на декоративной подушке в тоненькую крапинку, добавляет визуального интереса к пространству, сохраняя при этом гармоничную эстетику.

Тренд на муаровые ткани. Эта тенденция охватывает шелковые обои и обивку, напоминающую рябь на воде. Эта принтованная ткань является вневременным элементом дизайна интерьера, ее истоки достигают 17-го века. В 2025 году заметно возрождение муара.

Относительно того, как стилизовать этот узор, то этим поделилась директор по дизайну Лаура Карасински, основательница Atelier Karasinski.

Мне нравится использовать муар в меньших и больших дозах, в зависимости от клиента и проекта. От абажуров, внутренней части шкафов или, возможно, хорошо пошитой подушки. Для чего-то немного смелее, полностью обитая гардеробная с муаром выглядит пышной и неожиданно особенной,

– говорит она.