"Дом теперь – это будто продолжение тела и даже терапия": интервью с декоратором Вероникой Зубко
- Вероника Зубко, украинский декоратор, акцентирует на комфорте как на заботе, а не роскоши, и рассказывает о важности пространства как эмоционального щита.
- После 24 февраля 2022 года украинцы ищут в домах не идеальный интерьер, а безопасное пространство, где каждый может почувствовать себя защищенным и спокойным. Больше – в эксклюзивном интервью.
Каждый при обустройстве своего дома старается добавить интересные дизайнерские решения к своему интерьеру, чтобы придать ему стильный и изысканный вид. Однако по-настоящему уютным современный интерьер становится тогда, когда дизайн в нем наполнен особым комфортом.
Вероника Зубко, одна из самых известных украинских декораторок, знает, что комфорт – это не о роскоши, а о заботе. В интервью 24 Каналу она рассказала, почему интерьер может стать важным инструментом для изменений в жизни, как украинцы ищут не просто красивое пространство, а уголок безопасности после февраля 2022 года. Эксперт поделилась, почему маленькие радости стали настоящими героями в декоре этого года.
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Роль комфорта и восприятия пространства после 24 февраля
Вероника, как бы вы описали роль комфорта в жизни современного человека – это об эстетике или об эмоциональном щите?
Комфорт – это не о роскоши, а о заботе. Когда базовые потребности удовлетворены, мы начинаем задавать вопросы: "А как я хочу жить?". И именно тогда эстетика становится способом вернуть ощущение себя.
К комфорту люди обращаются, когда чувствуют потребность в изменениях внутри. Когда мы перестаем жить на автомате и начинаем осознанно относиться к себе, эти ощущения переносятся и в наше пространство. Например, для кого-то ароматическая свеча или определенный запах – это не просто мелочь, а символ безопасности и комфорта.
Декор перестает быть просто "красивыми предметами" и становится частью жизни и эмоциональной привязанности. Важно не то, что вокруг нас, а как эти предметы помогают нам почувствовать себя в пространстве. Комфорт всегда будет отвечать и за эстетику, и за эмоциональный щит.
Комфорт – это о заботе / Фото Unsplash (Roberto Nickson)
Как, по вашему мнению, изменилось отношение украинцев к домашнему пространству после 24 февраля 2022 года? Можно ли сказать, что сейчас украинцы ищут не "идеальный интерьер", а "пространство безопасности"?
После 24 февраля 2022 года отношение к дому изменилось кардинально. В своей книге "Точка G твоего дома" я пишу: "Дом – это не о метраже и не о красивой картинке, это место, где тебе не надо объяснять".
Мы все изменились и научились жить в условиях, где даже базовые вещи не всегда гарантированы. Пространство вокруг начало восприниматься иначе, а люди перестали мечтать об "идеальной кухне", потому что теперь они ищут "уголок безопасности".
Наш дом перестал быть просто фоном – он стал чем-то более глубоким, будто продолжением тела, эмоциональной оболочкой, а иногда даже терапией. Поэтому нет, сегодня не время для глянцевого идеала, сейчас время для пространства, который честный, свой, теплый и настоящий.
Как простые изменения могут создать вау-эффект в доме
Какие самые простые шаги могут изменить восприятие квартиры на 180 градусов, даже без большого бюджета?
Я часто говорю своим ученикам, что необязательно покупать новое, ведь иногда достаточно посмотреть на вещи иначе.
Начать можно со света. Переставьте лампу, добавьте торшер, измените температуру освещения и пространство сразу становится мягче или яснее, меняет настроение. Далее – ревизия вещей. Мы привыкаем к визуальному шуму, который не замечаем ежедневно, но как только убрать лишнее, так сразу дом начинает звучать иначе, спокойнее.
И еще одна вещь – добавьте что-то "свое". Это может быть подушка из путешествия, старое зеркало или абажур, купленный случайно, даже маленькая деталь оживляет пространство и создает ощущение "своего следа".
Иногда самые простые вещи могут изменить восприятие пространства / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)
Можете поделиться примером, когда очень простые изменения создали вау-эффект в квартире или офисе?
Одним из таких примеров был проект, где семья с маленькими детьми жила в пространстве, которое выглядело как детский сад. Гостиная была заполнена игрушками, цветной мебелью, посудой с мишками – все будто кричало: "Здесь только дети!". Взрослая жизнь была как будто поставлена на паузу.
Мы не делали капитальный ремонт, но мы изменили подход к пространству. Признали, что квартира должна быть местом для всех членов семьи. Мы вернули спальню маме не только физически, но и смыслово. Пастельные цвета заменили на более глубокие, более взрослые оттенки, добавили текстиль, зеркало, изменили освещение.
Результат был впечатляющим. Комната, которая раньше была только местом для сна, стала пространством для восстановления и разрешением взрослым быть взрослыми и видимыми в своем доме.
Если человек хочет изменить что-то в своей жизни, стоит ли начать с интерьера?
Изменения не всегда начинаются с интерьера, но он может стать тем мостом, который ведет к ним. Пространство, в котором мы живем, – это первый и самый честный диалог с собой. Когда вокруг все меняется, мы часто не знаем с чего начать, – и вот здесь дом становится тем местом, которое помогает нам вернуться к себе.
Наш дом говорит с нами каждый день: он кричит беспорядком, шепчет светом, вдохновляет или игнорирует. Когда мы начинаем убирать, передвигать вещи, добавлять свет, то на самом деле начинаем говорить с собой. Пространство становится инструментом, который может либо держать нас в прошлом, либо подсказать направление для движения вперед.
Декоратор рассказала, стоит ли начинать с интерьера, если хочется что-то изменить в жизни / Фото, предоставленное 24 Каналу
Являются ли принципы home staging полезными для повседневной жизни?
Да, и еще как, но перед тем стоит понять, почему для многих украинцев это до сих пор звучит как что-то "не про нас".
В мире home staging – устоявшееся понятие, полноценная профессия и развитая индустрия. Ее задача заключается в том, чтобы превратить пространство в место эмоционального резонанса – для продажи, аренды или ежедневной жизни. В Нидерландах, США или Франции это привычный этап подготовки квартиры, подобно макияжу перед фотосессией, но макияж в этом случае не маскирует, а подчеркивает то, что уже является ценным.
Теперь о нас. В украинской культуре почти отсутствует традиция украшать дом ради себя. Мы долгое время жили в условиях выживания, а не выбора.
У нас часто не было лишних ресурсов, чтобы выбирать между "хорошим" и "очень хорошим". Мы имеем опыт колониального прошлого, где дом должен был быть скромным, а не личным. Эстетика считалась роскошью, а не частью базовых потребностей. В таком контексте home staging – это не просто о красивом интерьере, а о внутреннем разрешении спросить себя: "Что я хочу?".
Я верю, что home staging может стать бытовым инструментом уважения к себе. Это как ежедневный жест заботы: застелить кровать не для гостей, а для себя, потому что ты этого достойна. Самоутверждение начинается с маленьких ритуалов, а тот, кто украшает дом для себя, уже не просто житель, а творец.
Детали в интерьере – не только о красоте, но и о том, что эмоционально важно
Сейчас в тренде "маленькие радости" – текстиль, свечи, ароматы, винтажные безделушки. Почему именно эти детали стали такими важными?
После больших потрясений мы хватаемся за мелкое, потому что именно оно кажется стабильным. Салфетка, аромат, рамка с фото – это не просто вещи, а точки возвращения. Недаром многие забирали именно такие детали в начале войны. Они работают как знак, что жизнь продолжается.
Небольшие безделушки очень важны при обустройстве пространства / Фото Unsplash (Spacejoy)
Можно ли сказать, что декор сейчас – это способ заземлиться, создать себе точку стабильности?
Да, декор – это способ заземлиться и одновременно остаться собой. Когда мир вокруг нестабилен, мы имеем влияние только на собственный дом, тело и отношение к людям.
Именно эти вещи могут стать нашей опорой, поэтому декор не о капризе, а о ежедневном ритуале возвращения к себе.
Если говорить о мелочах, которые дарят комфорт, мы часто вспоминаем о коврах. Но есть ярые противники их использования в интерьере, потому что они могут сделать пространство устаревшим. Действительно ли этот элемент декора может создать такой эффект?
Ковер – это как голос в музыке, если он фальшивит, это сразу заметно, но если он подобран правильно, то он просто объединяет все пространство.
Я обожаю ковры, потому что они добавляют интерьеру глубины. А вот старость читается не в ковре, а в том, есть ли в пространстве контекст.
Актуальные тренды дизайна интерьера в 2025 году
Как мы знаем, моде свойственна цикличность, и сфера дизайна – не исключение из правил. Какие тренды в интерьере в 2025 году вы бы выделили?
Мода циклична, и сфера дизайна не является исключением. Как человек, который издает трендбуки дважды в год, посещает ключевые выставки в Европе и общается с дизайнерами, декораторами и трендфоркастерами, могу уверенно сказать: 2025 год – это не о форме, а об ощущениях.
Я выделю 4 основных направления нынешних трендов:
- Возвращение к текстуре. Люди хотят не просто видеть интерьер, а прикасаться к нему. Обивки из петлястой шерсти, керамика с неровной глазурью, камень, сохраняющий прикосновение, – тактильность возвращает нам присутствие. Это новая сенсорность.
- Память в интерьере. Винтаж, артефакты, найденные вещи с блошиных рынков или семейного чердака – теперь это не просто декор. Пространство больше не должно быть идеальным, оно должно быть настоящим.
- Нестандартное освещение. Абажуры, неон, мягкая рассеянная подсветка, гибридные объекты. Люди хотят менять атмосферу вечером, так же как меняют музыку. Освещение становится инструментом настроения, а не просто функцией.
- Цвет-состояние. Мы больше не спрашиваем: "Какой цвет в тренде?". Мы спрашиваем: "Какого цвета мне хочется, чтобы жить сегодня?". Это не о палитре, а о психологии. Трендом становится темперамент цвета: сложные оттенки и неожиданные сочетания, потому что в каждом доме сейчас живет эмоция.
Локальность также становится важным трендом. Украинский дизайн имеет свой голос в мире. Все больше людей ищут вещи с украинским характером, и я верю, что эта эстетика смелости станет популярной не только в Украине.
Вероника Зубко рассказала о трендах в интерьере в 2025 / Фото, предоставленное 24 Каналу
Вероника, недавно мы увидели вас в роли дизайнера и эксперта шоу "PromПрокачка" на YouTube-канале Тараса Яремия. Расскажите, о чем проект для вас и что меняется в человеке, когда меняется его пространство?
О, это было настоящее испытание и большая радость. Мы буквально изменили стиль жизни пяти разным людям с разными историями, но всех их объединяло одно – другая жизнь уже стучалась в дверь. Дом или рабочее пространство становилось точкой входа в это изменение.
Новое шоу "PromПрокачка" показывает простую, но важную вещь – иногда достаточно другого видения и нескольких простых решений, чтобы дать комнате новое дыхание.
В первом выпуске мы познакомились с невероятной Любой – владелицей цветочной студии, которая уже три года проводит мастер-классы в очень маленькой комнате. Пространства критически не хватало, а усталость накапливалась. За один день, без капитальных изменений, мы превратили ее студию простой перестановкой, добавлением света, текстиля и внимания к деталям. Обычные вещи создали необычное ощущение пространства, появился комфорт, воздух и новое вдохновение.
Тарас постоянно шутил, мол, что там может изменить эстетика, но даже он остановился, когда увидел, как эти изменения отзываются в глазах героев. Пространство начинает говорить: "Ты изменился – и я тоже". Для меня этот проект о разрешении, о силе простых решений и возможности снова увидеть себя в пространстве, которое дышит с тобой в унисон.
Вероника Зубко в проекте "PromПрокачка" / Фото, предоставленное 24 Каналу
И последнее: какой интерьер для вас лично был бы самым комфортным в трех словах?
В моем пространстве обязательно должна быть глубина, интуиция и огонь. А еще много, неприлично много искусства!