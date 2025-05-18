Это будет в моде: 5 трендов декора спальни в 2025 году

Обустройство жилья – один из важнейших моментов после его покупки или ремонта. Так, домовладельцы хотят придать комнатам стильный, трендовый вид, но не забывая о комфорте.

Каждый год интерьеры претерпевают изменения. Поэтому, какие стилистические и функциональные решения будут в тренде в этом году, пишет 24 Канал со ссылкой на sampleboard.

Смотрите также Дизайнеры назвали лучшие цвета ковров для спальни

Тренды декора спальни на 2025 год

Сегодня мы наблюдаем пространства, которые излучают тепло и индивидуальность, способствующие ощущению покоя.

Землистые цветовые палитры. Заметный переход к землистых оттенков, включая теплые коричневые, мягкие зеленые и приглушенные тона. Эти цвета способствуют созданию спокойной среды, которая способствует душевному спокойствию и поощряет к релаксации.



Землистые цвета будут в моде для обустройства спальни / Фото Unsplash (Marin huang)

Стильные комплекты постельного белья. Стоит ожидать популярность комплектов постельного белья из натуральных тканей, таких как лен и органический хлопок. Эти материалы не только добавляют нотку роскоши, но и способствуют улучшению качества сна.

Идеи декора с помощью декоративных подушек. Многослойное использование декоративных подушек останется популярным. Выбор сочетания узоров и текстур позволит "освежить" постельное белье, добавив при этом уюта.

Акцент на естественном освещении. Большие окна и прозрачные шторы усилят естественное освещение в спальнях. Сосредоточение внимания на освещении в дизайне интерьера может значительно улучшить общую атмосферу, сделав пространство более привлекательным.

Минималистичные предметы мебели. Минималистический тренд представляет свежий подход к декору спальни. Используя обтекаемую мебель, можно поддерживать функциональную, но эстетически привлекательную среду, способствуя созданию спокойной атмосферы без беспорядка.

Учитывая тенденции спальни 2025 года, можно спроектировать тщательно продуманное и элегантное пространство для отдыха.