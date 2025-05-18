Кожного року інтер’єри зазнають змін. Тож, які стилістичні та функціональні рішення будуть в тренді цього року, пише 24 Канал з посиланням на sampleboard.

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Тренди декору спальні на 2025 рік

Сьогодні ми спостерігаємо простори, які випромінюють тепло та індивідуальність, що сприяють відчуттю спокою.

Землисті колірні палітри. Помітний перехід до землистих відтінків, включаючи теплі коричневі, м'які зелені та приглушені тони. Ці кольори сприяють створенню спокійного середовища, яке сприяє душевному спокою та заохочує до релаксації.



Землисті кольори будуть в моді для облаштування спальні / Фото Unsplash (Marin huang)

Стильні комплекти постільної білизни. Варто очікувати популярність комплектів постільної білизни з натуральних тканин, таких як льон та органічна бавовна. Ці матеріали не лише додають нотку розкоші, але й сприяють покращенню якості сну.

Ідеї декору за допомогою декоративних подушок. Багатошарове використання декоративних подушок залишиться популярним. Вибір поєднання візерунків і текстур дозволить "освіжити" постільну білизну, додавши при цьому затишку.

Акцент на природному освітленні. Великі вікна та прозорі штори посилять природне освітлення в спальнях. Зосередження уваги на освітленні в дизайні інтер'єру може значно покращити загальну атмосферу, зробивши простір більш привабливим.

Мінімалістичні предмети меблів. Мінімалістичний тренд представляє свіжий підхід до декору спальні. Використовуючи обтічні меблі, можна підтримувати функціональне, але естетично привабливе середовище, сприяючи створенню спокійної атмосфери без безладу.

Враховуючи тенденції спальні 2025 року, можна спроєктувати ретельно продуманий і елегантний простір для відпочинку.