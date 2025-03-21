С чего стоит начинать весеннюю уборку: известная бизнесвумен поделилась собственным ритуалом
- Марта Стюарт начинает весеннюю уборку с организации декоративной стеклянной посуды по цветам.
- Расположение стеклянной посуды по цвету может добавить визуального интереса к комнате, а также сделать пространство более опрятным.
Американская бизнесвумен и писательница Марта Стюарт начинает свой весенний ритуал уборки с художественного расположения декоративной стеклянной посуды. Для нее это знаменует начало "сезона приемов" гостей.
Предпринимательница демонстрирует, что организация бокалов по цвету – это простое, но эффектное дополнение к весенней уборке, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.
Смотрите также Как навсегда избавиться от неприятных запахов в ванной: эксперты раскрыли тайну
Как интересно организовать стеклянную посуду
Марта разместила свои бокалы на полках по цветам, превратив их в декоративный элемент, а также важную часть сервировки и приема гостей.
Весенняя уборка на ферме начата. Стеклянная посуда, тарелки и блюда организованы для сезона приемов. На улице моя команда граблями чистит клумбы, моет окна и подкрашивает стены конюшни свежей краской. Вдохновитесь на весеннюю уборку в своем доме в этот уикенд!,
– говорится в заметке писательницы.
Как бизнесвумен разместила стаканы: смотрите фото
Эксперты говорят, что размещение стеклянной посуды по цвету может стать отличным способом добавить визуального интереса к комнате.
Стюарт расположила свои бокалы так: на нижней полке – янтарные и оранжевые оттенки, на средней – синие и зеленые, а прозрачные бокалы – на верхней. В то же время она варьировала размеры, что делает композицию менее однообразной и более интересной.
Среди посуды можно увидеть бокалы для мартини, винные бокалы и даже стаканы – каждый силуэт создает контраст со следующим.
Чтобы добавить интерьеру еще больше ярких акцентов в стиле "дофаминового декора", можно смешать цветные бокалы. Или же выбрать только прозрачную стеклянную посуду и расположить ее по принципу убывающей высоты – для более лаконичного вида.
Кроме генеральной уборки, организация и демонстрация стеклянной посуды – отличный способ одновременно оживить пространство и сделать его опрятным.