С чего стоит начинать весеннюю уборку: известная бизнесвумен поделилась собственным ритуалом

Американская бизнесвумен и писательница Марта Стюарт начинает свой весенний ритуал уборки с художественного расположения декоративной стеклянной посуды. Для нее это знаменует начало "сезона приемов" гостей.

Предпринимательница демонстрирует, что организация бокалов по цвету – это простое, но эффектное дополнение к весенней уборке, передает 24 Канал со ссылкой на Homes and gardens.

Смотрите также Как навсегда избавиться от неприятных запахов в ванной: эксперты раскрыли тайну

Как интересно организовать стеклянную посуду

Марта разместила свои бокалы на полках по цветам, превратив их в декоративный элемент, а также важную часть сервировки и приема гостей.

Весенняя уборка на ферме начата. Стеклянная посуда, тарелки и блюда организованы для сезона приемов. На улице моя команда граблями чистит клумбы, моет окна и подкрашивает стены конюшни свежей краской. Вдохновитесь на весеннюю уборку в своем доме в этот уикенд!,

– говорится в заметке писательницы.

Как бизнесвумен разместила стаканы: смотрите фото

Эксперты говорят, что размещение стеклянной посуды по цвету может стать отличным способом добавить визуального интереса к комнате.

Стюарт расположила свои бокалы так: на нижней полке – янтарные и оранжевые оттенки, на средней – синие и зеленые, а прозрачные бокалы – на верхней. В то же время она варьировала размеры, что делает композицию менее однообразной и более интересной.

Среди посуды можно увидеть бокалы для мартини, винные бокалы и даже стаканы – каждый силуэт создает контраст со следующим.

Чтобы добавить интерьеру еще больше ярких акцентов в стиле "дофаминового декора", можно смешать цветные бокалы. Или же выбрать только прозрачную стеклянную посуду и расположить ее по принципу убывающей высоты – для более лаконичного вида.

Кроме генеральной уборки, организация и демонстрация стеклянной посуды – отличный способ одновременно оживить пространство и сделать его опрятным.