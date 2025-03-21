Підприємиця демонструє, що організація келихів за кольором – це простий, але ефектний додаток до весняного прибирання, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Як цікаво організувати скляний посуд

Марта розмістила свої келихи на полицях за кольорами, перетворивши їх на декоративний елемент, а також важливу частину сервірування та прийому гостей.

Весняне прибирання на фермі розпочато. Скляний посуд, тарілки та страви організовані для сезону прийомів. На вулиці моя команда граблями чистить клумби, миє вікна та підфарбовує стіни стайні свіжою фарбою. Надихніться на весняне прибирання у своєму домі цього вікенду!,

– йдеться у дописі письменниці.

Як бізнесвумен розмістила склянки: дивіться фото

Експерти кажуть, що розміщення скляного посуду за кольором може стати чудовим способом додати візуального інтересу до кімнати.

Стюарт розташувала свої келихи так: на нижній полиці – бурштинові та помаранчеві відтінки, на середній – сині та зелені, а прозорі келихи – на верхній. Водночас вона варіювала розміри, що робить композицію менш одноманітною та більш цікавою.

Серед посуду можна побачити келихи для мартіні, винні бокали та навіть склянки – кожен силует створює контраст із наступним.

Щоб додати інтер'єру ще більше яскравих акцентів у стилі "дофамінового декору", можна змішати кольорові келихи. Або ж вибрати лише прозорий скляний посуд і розташувати його за принципом спадної висоти – для більш лаконічного вигляду.

Окрім генерального прибирання, організація та демонстрація скляного посуду – чудовий спосіб одночасно оживити простір та зробити його охайним.