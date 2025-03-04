Дизайнеры обожают новый способ укладки плитки: в чем его особенность

Плитка – это универсальный материал, который очень часто используется в различных помещениях в дизайне интерьера. В этом году дизайнеры решили пропустить один ее ключевой элемент, чем придали плитке новый стиль.

Новинка в укладке плитки в 2025 году

Самым большим трендом укладки плитки в 2025 году стало избежание швов. Теперь плитку укладывают так, чтобы между ней не было свободного пространства для фугования. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Homes and Gardens.

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Плитка без затирки приобрела популярность благодаря своей чистой и вневременной эстетике. Сводя к минимуму видимые линии раствора, это создает безупречный однородный вид,

– сказала дизайнер интерьера Луиза Элис.

Без фугования плитка имеет более гармоничный и плотный вид. Особенно эффектным такое дизайнерское решение станет во влажных помещениях или пространствах открытой планировки. А совместив ее с материалами из камня, можно создать действительно стильный и изысканный интерьер.



Плитка без фуги на швах / Фото Vaughan Design

Если вы хотите положить плитку без фугирования, то стоит присмотреться к плитке zellige. С ней меньше рисков, что материал повредится, если будет расположен вплотную.



Плитка zellige в ванной / Фото Ca' Pietra

Плитку без швов легче мыть, поскольку грязи и пыли негде накапливаться. Поэтому такой вариант будет проще в уходе. Однако важно тщательно выбирать материалы, чтобы плитка выдержала испытание временем.