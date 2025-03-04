Новинка в укладанні плитки
Найбільшим трендом укладання плитки у 2025 році стало уникнення швів. Тепер плитку укладають так, щоб між нею не було вільного простору для фугування. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.
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Плитка без затирки набула популярності завдяки своїй чистій і позачасовій естетиці. Зводячи до мінімуму видимі лінії розчину, це створює бездоганний однорідний вигляд,
– сказала дизайнерка інтер'єру Луїза Еліс.
Без фугування плитка має більш гармонійний та щільний вигляд. Особливо ефектним таке дизайнерське рішення стане у вологих приміщеннях або просторах відкритого планування. А поєднавши її з матеріалами з каменю, можна створити дійсно стильний та вишуканий інтер'єр.
Плитка без фуги на швах / Фото Vaughan Design
Якщо ви хочете покласти плитку без фугування, то варто придивитися до плитки zellige. З нею є менше ризиків, що матеріал пошкодиться, якщо буде розташований впритул.
Плитка zellige у ванній / Фото Ca' Pietra
Плитку без швів легше мити, оскільки бруду і пилу нема де накопичуватися. Тож такий варіант буде простішим у догляді. Однак важливо ретельно обирати матеріали, щоб плитка витримала випробування часом.