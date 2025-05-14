Добавят дому свежести: 4 уличных растения, которые являются удивительно хорошими для дома

Если вы любите разнообразные цветочные композиции или растения, вам будет интересно узнать, что есть растения, которые обычно классифицируются как "уличные", но могут процветать и в помещении. Есть по меньшей мере несколько таких растений, которые можно включить в вашу коллекцию комнатных растений.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Уличные растения, которые являются удивительно красивыми комнатными растениями

Цитрусовые деревья

Для кого-то это может быть неожиданностью, но цитрусовые деревья, такие как лимоны, апельсины и мандарины, можно выращивать в помещении, говорит Сара Бендрик, профессиональный ландшафтный дизайнер. Однако не каждый дом подходит для цитрусовых растений.

Им все еще нужно много света, даже зимой. Поэтому разместите их возле окон, выходящих на юг, или используйте лампу для выращивания, говорит специалист.

Цитрусовые деревья / Фото Unsplash (Corina Bianca Alb, иллюстративное)

Лаванда

Кроме своих декоративных качеств, лаванда также может придать вашему дому фантастический аромат. Эксперт говорит, что лаванда имеет те же "требования", что и цитрусовые растения для выращивания в помещении. Им просто нужно много света и хорошо дренированной почвы.

Бегонии

Бегонии можно выращивать в помещении. Эти цветы все еще нуждаются в определенных условиях для процветания. Если вы хотите, чтобы они хорошо цвели, им нужно много яркого, непрямого света.

Алоэ вера

Многие добавляют алоэ в свой "комнатный сад". Это растение домовладельцы часто выбирают, чтобы добавить привлекательного элемента декора дома. Кроме того, они могут прожить очень долго.

