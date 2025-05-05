Так, для того, чтобы обустроить дом как с Pinterest, нужно учесть несколько моментов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на @blink.design.

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Как сделать дом как с Pinterest

Большинство людей, думая о том, как обустроить дом, любят просматривать Pinterest, чтобы почерпнуть оттуда какие-то идеи.

Дизайнер рассказала, как сделать, чтобы квартира выглядела как с Pinterest.

Свет и пространство. Для того, чтобы получить ту самую атмосферу квартиры с Pinterest, необходимо очень много естественного освещения, а также правильное искусственное освещение. Оно должно быть не синее, не желтое, а нейтральное.



Важно, чтобы в доме было много естественного света / Фото Unsplash (Collov Home Design)

Базовые цвета и акценты. Лучше для всей квартиры выбрать нейтральный базовый цвет, который будет как чистый холст. А вот акценты стоит сделать благодаря текстилю, торшерам или другим декором. Эти элементы добавляют характера и уникальности интерьеру.

Минимализм в вещах. Дизайнер рассказала, что квартира Pinterest никогда не будет загроможденной и все будет продумано до мелочей: зонирование, закрытое хранение. Так, каждая вещь будет на своем месте.

Стиль личности. "Живые" детали, по словам специалиста, добавляют пространству жизни. Так, добавив растения, керамику ручной работы, книжки или другие детали, которые соответствуют вашим увлечениям, квартира сразу приобретает стиль личности, которая в ней живет.