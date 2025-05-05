Так, для того, щоб облаштувати оселю як з Pinterest, потрібно врахувати декілька моментів. Про це пише 24 Канал з посиланням на @blink.design.

Дивіться також Як вибрати ідеальний колір стін на кухні: що обов'язково треба врахувати, щоб не помилитися

Як зробити оселю наче з Pinterest

Більшість людей, думаючи про те, як облаштувати оселю, люблять переглядати Pinterest, щоб почерпнути звідти якісь ідеї.

Дизайнерка розповіла, як зробити, щоб квартира мала вигляд наче з Pinterest.

Світло і простір. Для того, щоб отримати ту саму атмосферу квартири з Pinterest, необхідно дуже багато природного освітлення, а також правильне штучне освітлення. Воно повинне бути не синє, не жовте, а нейтральне.



Важливо, щоб в оселі було багато природного світла / Фото Unsplash (Collov Home Design)

Базові кольори і акценти. Краще для усієї квартири обрати нейтральний базовий колір, який буде наче чисте полотно. А ось акценти варто зробити завдяки текстилю, торшерам чи іншим декором. Ці елементи додають характеру та унікальності інтер'єру.

Мінімалізм у речах. Дизайнерка розповіла, що квартира Pinterest ніколи не буде захаращеною і все буде продумано до дрібниць: зонування, закрите зберігання. Так, кожна річ буде на своєму місці.

Стиль особистості. "Живі" деталі, за словами фахівця, додають простору життя. Так, додавши рослини, кераміку ручної роботи, книжки або інші деталі, які відповідають вашим захопленням, квартира відразу набуває стилю особистості, яка в ній живе.