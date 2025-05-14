Про це пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Вуличні рослини, які є дивовижно гарними кімнатними рослинами

Цитрусові дерева

Для когось це може бути несподіванкою, але цитрусові дерева, такі як лимони, апельсини та мандарини, можна вирощувати в приміщенні, каже Сара Бендрік, професійний ландшафтний дизайнер. Проте не кожен будинок підходить для цитрусових рослин.

Їм все ще потрібно багато світла, навіть взимку. Тому розмістіть їх біля вікон, що виходять на південь, або використовуйте лампу для вирощування, каже фахівець.

Цитрусові дерева / Фото Unsplash (Corina Bianca Alb, ілюстративне)

Лаванда

Окрім своїх декоративних якостей, лаванда також може надати вашому дому фантастичного аромату. Експертка каже, що лаванда має ті ж "вимоги", що й цитрусові рослини для вирощування в приміщенні. Їм просто потрібно багато світла та добре дренованого ґрунту.

Бегонії

Бегонії можна вирощувати в приміщенні. Ці квіти все ще потребують певних умов для процвітання. Якщо ви хочете, щоб вони гарно цвіли, їм потрібно багато яскравого, непрямого світла.

Алое вера

Багато хто додає алое до свого "кімнатного саду". Цю рослину домовласники часто вибирають, щоб додати привабливого елементу декору дому. Крім того, вони можуть прожити дуже довго.

