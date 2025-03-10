Как наполнить кухню весной: 5 простых идей декора

Погода на улице уже по-весеннему теплая, поэтому пришло время заполнить и свой дом весенним настроением. Время спрятать теплые пледы и сменить темные чехлы на подушках на светлые и яркие. Однако есть одно место в доме, о котором часто забывают, но оно также требует сезонных изменений.

Если вы много времени проводите на кухне, то почему бы не добавить ей весеннего настроения? Пусть домашнее пространство, как и природа на улице, оживает и расцветает. О том, как добавить кухне весеннего декора, 24 Канал сообщает со ссылкой Homes and Gardens.

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Весенняя атмосфера на кухне

Сезонные цветы. Ничто так не ассоциируется с весной как цветы. Позаботьтесь о том, чтобы на вашей кухне в вазе всегда стоял букет свежих цветов. Эта деталь точно будет поднимать настроение и вдохновлять. Выбирайте тюльпаны, ранункулюсы или любые другие весенние цветы.

Светлые текстуры. Со сменой сезонов дизайнеры советуют менять текстиль в доме. Например, для зимы лучше всего подходят глубокие цвета и тяжелые ткани, но весной их лучше заменить на светлые и легкие. Если у вас на кухне есть окно, то сейчас самое время повесить новые весенние шторы.



Идеальные шторы для весны / Фото Тори Мерфи

Солнечный свет. Лучший способ пригласить весну на свою кухню – это впустить ее визуально. Откройте жалюзи, переставьте большие предметы, которые заслоняют окна. Пусть на кухне будет как можно больше солнца.

Яркие декорации. Кухню в нейтральных оттенках стоит дополнить яркими декорациями. Лучшие цвета – желтый, голубой, ярко-зеленый, розовый и тому подобное. Замените кухонные полотенца, салфетки, тарелки для фруктов, коврик, подушки для кресел или даже кухонные перчатки. Эти мелочи помогут вам создать по-настоящему весеннюю атмосферу.



Интерьер кухни / Фото McGee & Co

Зеленые ветви. Дизайнер интерьера Инес Келли Мацотта просто обожает добавлять в весенний интерьер живые зеленые ветви – цвет яблони, вишни, или просто веточку с почками. Дизайнер специально выращивает их в своем саду.



Весенние веточки / Фото Kelly Hopter Interiors

Добавить весеннего настроения кухне не так сложно, как некоторые могли подумать. Не нужно перекрашивать стены или фасады в светлые цвета. Секрет – в деталях. Даже мелочи могут полностью изменить ваше пространство.