Прощаться с вещами бывает сложно. Всегда кажется, что старая сковородка еще понадобится, а кетчуп, который почти заканчивается, но стоит в холодильнике уже полгода, вам вот-вот захочется добавить к пасте. Однако весь этот хлам только загромождает кухню. 24 Канал со ссылкой на The Spruce рассказывает, какие предметы стоит немедленно выбросить, чтобы улучшить вид кухни.

Читайте также Эти фасады потеряли актуальность: не выбирайте их, если не хотите старомодной кухни

Что надо выбросить из кухни

Некоторые люди хранят посуду из пищи, которую заказывают на доставку. Мол, она понадобится для летних пикников или для других нужд. Кому-то просто жалко выбросить. Но на самом деле это лишь хлам, который занимает место в кухонных ящиках.

Дополнительная кухонная техника – это также "мертвые" предметы. Осмотрите все свои приборы и проверьте, не дублируются ли их функции. Например, кухонный комбайн может выполнять функцию соковыжималки. Это значит, что не стоит хранить еще отдельную соковыжималку, лучше подарите ее кому-то или отдайте на благотворительность. То же касается насадок, которые вы никогда не используете.

Кухонные губки не должны жить вечно. Вовремя выбрасывайте их, чтобы не способствовать распространению бактерий на кухне.



Вовремя избавляйтесь от кухонных губок / Фото The Spruce

У многих людей шкаф для хранения контейнеров – это место настоящего хаоса. Для того чтобы на вас каждый раз не падали контейнеры, когда вы откроете шкаф, отсортируйте их. Есть огромная вероятность, что многие контейнеры окажутся без крышек. Тогда их лучше выбросить, ведь нет смысла в их хранении.

Многоразовые сумки хороши только в том случае, если их действительно часто используют. Бывает, что пакеты и экосумки занимают целый отдельный отдел кухни, что точно не добавляет ей организованности. Лучшим решением станет хранить многоразовые сумки в таком месте, где вы точно не забудете прихватить ее с собой, когда пойдете в магазин.

Если на посуде есть даже малейшая трещина, его нужно немедленно выбросить. Кроме того, что это неэстетично, в надщербленной посуде размножаются бактерии.

Не все люди знают, но специи имеют срок годности. Со временем они теряют свои свойства, а потому нет никакого смысла хранить орегано, которому уже 10 лет. Осматривайте периодически все специи и выбрасывайте старые.



Банки со специями / Фото Pixabay, Pexels

Избавившись уже сегодня от этих предметов, на вашей кухне появится больше места и она однозначно станет чище.