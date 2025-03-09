Прощатися з речами буває складно. Завжди здається, що стара сковорідка ще знадобиться, а кетчуп, який майже закінчується, але стоїть в холодильнику вже пів року, вам ось-ось захочеться додати до пасти. Однак весь цей непотріб лише захаращує кухню. 24 Канал з посиланням на The Spruce розповідає, які предмети варто негайно викинути, щоб покращити вигляд кухні.

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Що треба викинути з кухні

Деякі люди зберігають посуд зі страв, які замовляють на доставку. Мовляв, він знадобиться для літніх пікніків чи для інших потреб. Комусь просто шкода викинути. Та насправді це лише мотлох, який займає місце у кухонних шухлядах.

Додаткова кухонна техніка – це також "мертві" предмети. Огляньте всі свої прилади і перевірте, чи їхні функції не дублюються. Наприклад, кухонний комбайн може виконувати функцію соковидавлюча. Це означає, що не варто зберігати ще окремий соковидавлювач, краще подаруйте їйого комусь або віддайте на благодійність. Те саме стосується насадок, які ви ніколи не використовуєте.

Кухонні губки не повинні жити вічно. Вчасно викидайте їх, щоб не сприяти поширенню бактерій на кухні.



Вчасно позбувайтеся кухонних губок / Фото The Spruce

У багатьох людей шафа для зберігання контейнерів – це місце справжнього хаосу. Для того, щоб на вас кожного разу не падали контейнери, коли ви відкриєте шафу, відсортуйте їх. Є величезна ймовірність, що багато контейнерів виявляться без кришок. Тоді їх краще викинути, адже нема сенсу у їхньому зберіганні.

Багаторазові сумки хороші лише у тому випадку, якщо їх дійсно часто використовують. Буває, що пакети та екоторби займають цілий окремий відділ кухні, що точно не додає їй організованості. Найкращим рішенням стане зберігати багаторазові сумки у такому місці, де ви точно не забудете прихопити її з собою, коли підете у магазин.

Якщо на посуді є навіть найменша тріщина, його потрібно негайно викинути. Окрім того, що це неестетично, у надщербленому посуді розмножуються бактерії.

Не усі люди знають, та спеції мають термін придатності. З часом вони втрачають свої властивості, а тому нема ніякого сенсу зберігати орегано, якому вже 10 років. Оглядайте періодично всі спеції і викидайте старі.



Банки зі спеціями / Фото Pixabay, Pexels

Позбувшись вже сьогодні цих предметів, на вашій кухні з'явиться більше місце і вона однозначно стане чистішою.