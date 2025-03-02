Головне – щоб прилад був доступний, безпечний і гармонійно вписувався в інтер'єр. 24 Канал пропонує кілька варіантів розміщення холодильника за межами кухонного простору.

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Де поставити холодильник, окрім кухні

На першому місці після кухні – коридор. Але тут нюанс в тому, чи є на коридорі місце. Якщо так – проблема вирішена. Холодильник слід поставити біля стіни, щоб він не заважав проходу. Також варто подбати про доступ до розетки та достатню циркуляцію повітря для охолодження.

До речі, у такому розташуванні холодильника навіть є деякі плюси – покупки не потрібно нести на кухню, а можна одразу з порогу покласти у холодильник.



Холодильник у коридорі / Фото Pinterest

Якщо у вас є утеплений балкон, то холодильник можна розмістити на ньому. Однак важливо, щоб він не стояв під прямим сонячним промінням і не піддавався сильній волозі.

У кухні-студії холодильник можна поставити ближче до зони вітальні, але тоді важливо обрати модель, яка буде вдало поєднуватися з меблями. Ще одне чудове рішення – розмістити холодильник у коморі.

Ті, що не потребують великого холодильника, можуть придбати компактну модель і вбудувати її під стільницю або кухонний острівець. Однак слід пам'ятати, що вбудована техніка зазвичай дорожча.



Холодильник на кухні / Фото Pinterest

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Нюанси, які слід врахувати при виборі місця для холодильника

Наявність розетки;

можливість вентиляції;

доступність – холодильник має бути зручним у користуванні;

зовнішній вигляд – холодильник не має вибиватися з загального інтер'єру.

Якщо у вас маленька кухня, то завжди можна знайти альтернативний варіант. Головне – правильно організувати простір і пам'ятати про правила експлуатації.