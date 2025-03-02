Главное – чтобы прибор был доступен, безопасен и гармонично вписывался в интерьер. 24 Канал предлагает несколько вариантов размещения холодильника вне кухонного пространства.
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Где поставить холодильник, кроме кухни
На первом месте после кухни – коридор. Но здесь нюанс в том, есть ли в коридоре место. Если да – проблема решена. Холодильник следует поставить у стены, чтобы он не мешал проходу. Также стоит позаботиться о доступе к розетке и достаточной циркуляции воздуха для охлаждения.
Кстати, в таком расположении холодильника даже есть некоторые плюсы – покупки не нужно нести на кухню, а можно сразу с порога положить в холодильник.
Холодильник в коридоре / Фото Pinterest
Если у вас есть утепленный балкон, то холодильник можно разместить на нем. Однако важно, чтобы он не стоял под прямыми солнечными лучами и не подвергался сильной влаге.
В кухне-студии холодильник можно поставить ближе к зоне гостиной, но тогда важно выбрать модель, которая будет удачно сочетаться с мебелью. Еще одно замечательное решение – разместить холодильник в кладовке.
Те, что не нуждаются в большом холодильнике, могут приобрести компактную модель и встроить ее под столешницу или кухонный островок. Однако следует помнить, что встроенная техника обычно дороже.
Холодильник на кухне / Фото Pinterest
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Нюансы, которые следует учесть при выборе места для холодильника
- Наличие розетки;
- возможность вентиляции;
- доступность – холодильник должен быть удобный в использовании;
- внешний вид – холодильник не должен выбиваться из общего интерьера.
Если у вас маленькая кухня, всегда можно найти альтернативный вариант. Главное – правильно организовать пространство и помнить о правилах эксплуатации.