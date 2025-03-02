Главное – чтобы прибор был доступен, безопасен и гармонично вписывался в интерьер. 24 Канал предлагает несколько вариантов размещения холодильника вне кухонного пространства.

Читайте также Популярная, но для 2025 года устарела: от какой кухонной столешницы лучше отказаться

Где поставить холодильник, кроме кухни

На первом месте после кухни – коридор. Но здесь нюанс в том, есть ли в коридоре место. Если да – проблема решена. Холодильник следует поставить у стены, чтобы он не мешал проходу. Также стоит позаботиться о доступе к розетке и достаточной циркуляции воздуха для охлаждения.

Кстати, в таком расположении холодильника даже есть некоторые плюсы – покупки не нужно нести на кухню, а можно сразу с порога положить в холодильник.



Холодильник в коридоре / Фото Pinterest

Если у вас есть утепленный балкон, то холодильник можно разместить на нем. Однако важно, чтобы он не стоял под прямыми солнечными лучами и не подвергался сильной влаге.

В кухне-студии холодильник можно поставить ближе к зоне гостиной, но тогда важно выбрать модель, которая будет удачно сочетаться с мебелью. Еще одно замечательное решение – разместить холодильник в кладовке.

Те, что не нуждаются в большом холодильнике, могут приобрести компактную модель и встроить ее под столешницу или кухонный островок. Однако следует помнить, что встроенная техника обычно дороже.



Холодильник на кухне / Фото Pinterest

Интересно Чтобы не за все деньги мира: как сэкономить на материалах для кухни

Нюансы, которые следует учесть при выборе места для холодильника

Наличие розетки;

возможность вентиляции;

доступность – холодильник должен быть удобный в использовании;

внешний вид – холодильник не должен выбиваться из общего интерьера.

Если у вас маленькая кухня, всегда можно найти альтернативный вариант. Главное – правильно организовать пространство и помнить о правилах эксплуатации.