Может ли зеленый цвет стать новой базой в интерьере: дизайнеры удивили ответом

Палитра традиционных нейтральных оттенков в дизайне интерьера меняется. Ее пополняют все более яркие и глубокие оттенки, которые приходят на замену белому и серому. Дизайнеры рассказали, будет ли зеленый среди нейтральных цветов в 2025 году.

Богатство зеленого цвета

Природные цвета никогда не выходят из моды. Именно поэтому зеленый интерьер всегда будет иметь стильный вид. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Livingetc.

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Нейтральные цветовые схемы – изысканные и подходят для любого интерьера, а также невероятно легко сочетаются с другими цветами. Сейчас многие владельцы домов ищут новые решения, кроме проверенных временем нейтральных оттенков.

Когда вы думаете о нейтральных цветах в дизайне дома, ваш ум может сразу блуждать к бежевому, серому или белому. Концепция нейтральной палитры развивается, и пришло время принять захватывающие изменения,

– сказала дизайнер интерьера Маделин Ронер.



Зеленые стены в интерьере / Фото Бенджамина Мура

Сейчас дизайнеры соглашаются с мнением, что зеленый стал новым нейтральным оттенком. Различные оттенки зеленого всегда были популярными в дизайне интерьера, однако именно естественный зеленый, цвет шалфея способны добавить пространству освежающего ощущения и характера.

Зеленый цвет может создать мягкий фон в интерьере, ведь прекрасно сочетается со многими другими цветами. Кроме того, его можно использовать в любом стиле интерьера.

Зеленый вызывает ощущение покоя и связи с природой, что становится все более нужным в современной суетливой жизни. В отличие от традиционных нейтральных цветов, оттенки зеленого предлагают нотку индивидуальности, сохраняя универсальность,

– объяснила Ронер.



Новый нейтральный интерьер / Фото Farrow & Ball

Чтобы создать вневременной интерьер, дизайнеры советуют выбирать спокойные оттенки зеленого – шалфей, оливковый и тому подобное. Они хорошо сочетаются с темно-коричневым, слоновой костью, бежевым, серым и другими нейтральными тонами.

Поэтому забудьте о том, что нейтральный интерьер это только белый и серый, современные тренды интерьера позволят выбирать значительно насыщенные оттенки.