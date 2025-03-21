Это была ошибка: женщина вынуждена перекрашивать комнату, потому что не учла один нюанс

Женщина покрасила стены своего домашнего офиса и спальни в пастельный голубой цвет, чтобы создать уютное пространство. Однако впоследствии она поняла, что совершила большую ошибку, поскольку не учла один важный нюанс.

Журналистка издания Homes and Gardens Шарлотта Олби поделилась опытом ремонта в доме и важным выводом, который она сделала. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что надо знать перед тем, как красить стены

После ремонта прошел год и сейчас Шарлотта считает, что перед тем, как его делать, ей надо было больше времени проводить в доме. Дело в том, что женщина не учла, что ее спальня и домашний офис выходят на западную сторону и очень зависят от солнечного света и времени суток. Ее нежно-голубые стены вместо того, чтобы создавать уютное и приятное пространство, большую часть времени имеют холодный и мрачный вид из-за освещения.

На банке с краской писало, что она будет "красивой и спокойной". Она действительно такова, но только после захода солнца. В интерьере Шарлотты голубой стал холодным и как будто высосал всю энергию из комнат.

То, что я считала уютным оттенком, который поднимает настроение, теперь выглядит удручающе. Это заставило меня усвоить большой урок в выборе краски: правильный цвет краски – это не только эстетика, следует точно понимать, как свет будет взаимодействовать с выбранным цветом,

– сказала журналистка.

Цвет краски может иметь один оттенок на образце и совсем другой – на стене в комнате. Сейчас Шарлотта очень расстроена, ведь ей не нравится работать в мрачном домашнем офисе. Женщина собирается перекрасить стены в тот цвет, который действительно будет иметь уютный вид в ее доме.

Журналистка поделилась своими выводами относительно того, как расположение комнаты влияет на цвет краски:

комнаты, которые выходят на север , являются более мрачными и получают мало света. Цвета в них будут иметь более темный и более приглушенный вид. Поэтому важно выбирать теплые оттенки;

, являются более мрачными и получают мало света. Цвета в них будут иметь более темный и более приглушенный вид. Поэтому важно выбирать теплые оттенки; если окна выходят на юг , то вам повезло – солнечный свет будет равномерным в течение дня, а потому можно выбирать любой цвет краски для стен;

, то вам повезло – солнечный свет будет равномерным в течение дня, а потому можно выбирать любой цвет краски для стен; восток – яркий и четкий свет утром, после обеда такая комната может иметь тусклый вид. Удачным вариантом станет приглушенный голубой цвет;

– яркий и четкий свет утром, после обеда такая комната может иметь тусклый вид. Удачным вариантом станет приглушенный голубой цвет; закат – день начинается в тени, а заканчивается интенсивным золотым светом.

Понимание этих моделей естественного освещения поможет выбрать цвет краски, который будет лучше всего смотреться в конкретном интерьере.