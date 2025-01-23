Кухонні шафи Сальми Гаєк – це дивовижний тренд 2025 року

Сальма Гаєк використовує у своїй кухні природні текстури та нейтральні тони. Акторка відтворює тенденцію у дизайні 2025 року. Експерти стверджують, що попит на дерев'яні кухні зростає, оскільки люди прагнуть створити зв’язок з природою в інтер'єрі.

Непофарбовані кухонні шафи стають стійким трендом. По-перше, вони мають унікальний естетичний вигляд. По-друге, їх цінують за екологічність, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Дерево – тренд на кухні Гаєк

Сальма Гаєк демонструє на прикладі власної кухні, як дубові шафи можуть додати тепла та глибини інтер'єру.

Експерти вказують, що сьогодні меблі з горіха та незвичні лінійні візерунки венге й зебрано поступаються місцем більш світлим текстурованим деревам.

Дерево ідеально підходить як для сучасних, так і для класичних інтер'єрів. Сфера його застосування широка: від гладких шаф з плоскими фасадами до грубо оброблених шаф в стилі кантрі.

Дизайнери закликають не перевантажувати дерев'яними обробками, Щоб уникнути однотипного вигляду, варто додати в кухню фарбовані елементи, контрастувати відтінки і текстури, внести цікаві деталі за допомогою освітлення, фурнітури та стільниць. І у такий спосіб зробити простір індивідуальним.