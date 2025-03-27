Порізала старий одяг, щоб зробити з нього серветки для столу: відео креативної ідеї

Сервірування столу – це чудова можливість проявити творчий підхід. Багато домовласників часто хочуть додати щось креативне до свого столу, чи це свічки оригінальної форми, чи незвичайна ваза.

Проте можна вразити своїх гостей, також використавши нестандартні серветки. Креативною ідеєю, як зробити своїми руками серветки до столу, поділилася користувачка інстаграму @sibster, пише 24 Канал.

Дивіться також Практично за копійки: як зробити власноруч чарівний весняний декор, що прикрасить домівку

Креативні серветки

Щоб створити святковий настрій і здивувати гостей, авторка відео зробила нестандартним способом серветки-кенгуру.

Так, авторка відео взяла старий дитячий одяг і вирізала звідти кишеньки. Після цього вона взяла звичайну тканинну серветку та приклеїла кишеньки до неї. Однак, якщо у вас немає такого міцного клею, ці кишеньки можна акуратно пришити.

Столові серветки з кишенею є досить функціональні, адже їх можна використати як для столових приборів, так і для декору. Так, окрім столових приборів авторка відео поклала у готовий виріб гілочки квітів, що надасть всьому столу свіжого вигляду.

Як зробити серветки з кишенею своїми руками: дивіться відео

Нагадаємо, своїми руками можна також зробити вазу із звичайної банки. Такий декор слугуватиме привабливим акцентом на столах, а також і в різних зонах по всій оселі.