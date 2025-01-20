Чому маленька кухня має дешевий вигляд: неочевидні причини

Вдало спроєктувати маленьку кухню – завдання з зірочкою. У ній потрібно помістити всі речі так, аби простір не був захаращеним. Є кілька помилок у дизайні маленької кухні, які дешевлять її.

Дизайнери інтер'єру назвали причини, через які маленька кухня має дешевий або застарілий вигляд. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Homes and Gardens.

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Що візуально дешевить кухню

Першою та найчастішою причиною поганого вигляду маленької кухні є захаращений простір. Оскільки місця на маленькій кухні не багато, то іноді буває складно тримати поверхні чистими.

Зберігання стільниць чистими та інвестиції в розумні рішення для зберігання кухонних речей – миттєво покращують зовнішній вигляд кухні. Вбудовані полиці, висувні шафи або магнітні стійки для ножів допомагають підтримувати чистий, організований вигляд,

– про це заявила дизайнерка інтер'єру Ніна Ліхтенштейн.

Старайтеся одразу складати посуд, спеції та інші речі на свої місця, а не залишати їх на стільниці.

Дешеві матеріали ніколи не збагатять інтер'єр. Крім того, вони швидко зношуються і втрачають свій вигляд. Краще один раз інвестувати у дорожчий виріб, аніж кілька разів купувати дешевий. Дизайнерка радить обирати вироби з каменю та дерева, аби кухня мала стильний та вишуканий вигляд.



Інтер'єр кухні / Фото Шервін Вільямс

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Забагато кольорів або візерунків – це пастка для маленької кухні. Хоча зараз дуже модні максималістичні інтер'єри й дизайнери радять використовувати різні кольори та принти, однак це не стосується дуже маленького простору.

Дотримуйтеся нейтральної або монохромної колірної гами кухні зі стратегічними акцентами кольорів. Світлі відтінки, такі як білі, кремові або м'які сірі, створюють повітряне відчуття, а дотик матового чорного або матової латуні додає контрасту та характеру,

– пояснила Ліхтенштейн.

Також важливо уникати суворого і холодного освітлення. Краще створити багатошарову схему з теплого світла, яка додасть затишку й тепла у простір.

Маленька кухня може мати стильний та охайний вигляд, однак для цього потрібно трохи постаратися. Важливо зосередитися на чистих силуетах, якісних матеріалах та актуальній колірній палітрі.