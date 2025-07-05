Дизайнерка розповіла, що ніколи не радила б робити в оселі

Домівка слугує святилищем для відпочинку та комфорту. Домовласники постійно прагнуть досягти стильного та привабливого дизайну.

Однак є низка речей, які дизайнери не радять робити. Про це пише 24 Канал з посиланням на @blink.design.

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Що дизайнерка інтер'єру не радила б робити в оселі

Дизайнерка поділилася, які 3 рішення не радить своїм клієнтам.

Перше, що вона назвала, – вінілова підлога у ванній кімнаті. Вона погодилася, що це вологостійкий матеріал, але він однозначно не додасть стилю вашій ванній кімнаті. Вона зазначила, що якщо вам набридла звичайна плитка і хочеться щось нове, краще використати мікроцемент – це має стильний і сучасний вигляд, до того це ще й міцний матеріал та не боїться вологи.



Вінілова підлога у ванній – не найкраще рішення / Фото Unsplash (Collov Home Design)

Наступний пункт, на якому зосередилася дизайнерка, плитка "як у всіх" з масмаркету.

Наприклад, плитка калакатта і сіра плитка під бетон – це виглядає стандартно та не сучасно навіть за умови, якщо все зроблено якісно. Фахівець зазначила, що на сьогодні є багато сучасних альтернативних рішень, які не втратять актуальність ще багато років.

Глянцева натяжна стеля – ще один пункт, який назвала експерт. Така стеля має штучний вигляд і здатна здешевити інтер'єр у вашій оселі. Краще обирати матову, яка ідеально імітує стелю під фарбування.