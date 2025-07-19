Не робіть так в коридорі: дизайнерка інтер'єру розповіла, чого слід уникати

Дизайн коридору вимагає ретельного продумування деталей для покращення візуального сприйняття простору та оптимізації його функціональності. Відтак, є низка речей, які дизайнерка не радить робити в коридорі.

Про це пише 24 Канал з посиланням на @blink.design.

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Що не варто робити в коридорі?

Фарбовані світлі стіни у вхідній зоні

Дизайнерка зазначила, що вже з перших днів користування стіни будуть брудними. За її словами, цю зону краще оздобити декоративними панелями або декоративною штукатуркою – це практичніше та значно легше у догляді. Також вони не втрачають вигляд з часом.

Громіздкі меблі

Вони візуально з'їдають простір та роблять коридор тіснішим і темнішим. Дизайнерка радить обирати меблі на замовлення під ваш розмір коридору з мінімалістичним дизайном. Тоді вони не перевантажують інтер'єр.



Не варто розміщувати в коридорі громіздкі меблі / Фото Unsplash (фото ілюстративне)

Відсутність дзеркала

Однозначно нікому не хочеться бігати взутим до ванни, щоб подивитись на себе перед виходом з оселі. Дзеркало – це не просто естетика, а й функціонал. Воно також візуально розширює простір і додає затишку.

Лише одна люстра

За словами дизайнерки, так не має бути, особливо в коридорі, куди не потрапляє денне світло. Фахівець наголосила, що не варто боятися використовувати різні сценарії освітлення – основне, додаткове та декоративне. Також варто пам'ятати про майстер-вимикач – це Must have в сучасному інтер'єрі.