Точно помилкові рішення: 6 речей, які не треба зберігати на відкритих полицях

Відкриті полиці мають безліч переваг, серед яких зручний доступ до необхідних речей та можливість покращити естетичну привабливість вашого простору. Їх можна по-різному стилізувати для різних зон вашої оселі, таких як кухня, вітальня та спальня.

Однак зберігання невідповідних речей може створити безлад, ускладнити витирання пилу та створити ризик пошкодження деяких предметів. Про це пише 24 Канал з посиланням на housedigest.

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Посуд та одяг, якими ви часто користуєтеся. Зберігання речей на відкритих полицях покращує доступність до речей. Тому може здатися привабливим зберігати на цих полицях речі, якими ви регулярно користуєтеся, наприклад, одяг чи повсякденний посуд. Однак, ймовірно, з часом ви можете пошкодувати про таке рішення.

Якщо ви часто забираєте ці предмети, це також означає, що ви часто і повертаєте їх на полиці, що може призвести до труднощів у підтримці порядку.

Утилітарні речі. Утилітарні предмети або речі, створені для практичності та функціональності, а не естетики, тому це не найкраще рішення розмістити їх на відкритих полицях. Ця категорія включає засоби особистої гігієни, засоби для чищення, інструменти, канцелярське приладдя та подібні предмети. Ці продукти не створюють привабливого вигляду та можуть виглядати безладними, навіть якщо їх акуратно розкласти на полицях.

Керамічні предмети. Хоча демонстрація декоративних і естетично привабливих предметів на ваших відкритих полицях, безумовно, є чудовим способом використовувати цей простір та покращити декор вашої кімнати, ви повинні бути обережними з тим, які предмети ви вирішуєте виставити.

Фахівці не радять розміщувати на полицях надмірну кількість колекційного посуду, ваз і кераміки. Вони зазначають, що на таких речах часто осідає пил. Крім цього, в таких випадках треба подумати про те, що вам потрібно робити щоразу, коли витираєте пил, щоб випадково не розбити одну з цих цінних речей.



Не варто розміщувати на відкритих полицях багато колекційного посуду чи ваз / Фото Unsplash (Linh Pham)

Невелика побутова техніка. Такі прилади, як тостери чи блендери, можуть легко перевантажити відкриті полиці та зробити простір захаращеним. Натомість подумайте про те, щоб сховати свою невелику побутову техніку у шафки чи поставити на інше місце.

Кабелі та інші технічні аксесуари. Коли ви шукаєте найкраще місце для зберігання кабелів, вам, ймовірно, варто переосмислити їх зберігання на відкритих полицях. Навіть якщо ця відкрита полиця знаходиться поруч із вашим комп’ютером чи телевізором, де вам, ймовірно, знадобляться кабелі, все ж не варто їх там класти. Вони, як правило, створюють візуальний безлад, і їх важко підтримувати в порядку. Краще приховати їх у декоративних контейнерах.

Кулінарні книги. Хоча відкриті полиці біля плити можуть здатися ідеальним місцем для зберігання кулінарних книг, важливо враховувати потенційні недоліки. Легкий доступ до кулінарних книг може бути зручним під час пошуку рецептів, однак є вагома причина переглянути таке розміщення.

Так, вони схильні до пошкодження від коливань температури біля вікон і вологості на кухні. Тож колекції кулінарних книг можуть зіпсуватися від пари, яка є в кухні. Проте можна зберігати кулінарні книги в кухонній шафі, щоб забезпечити їх довговічність.