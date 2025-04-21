Ніколи не робіть це на кухні: 4 помилки, яких слід уникати

Кухня є місцем не лише для приготування їжі, а й для спілкування з родиною і друзями. Тому для господарів важливо створити середовище, в якому пріоритетами є комфорт і функціональність.

Тому слід звернути увагу на речі, які не слід робити в кухні. Про це пише 24 Канал з посиланням на @blink.design.

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Що не слід робити під час облаштування кухні

Розетки близько до варильної поверхні або мийки

В такому випадку розетки можуть псуватися. Зокрема, це може статися через тепло та воду. Крім цього, через таке розміщення розетками не буде зручно користуватись.

Краще розташувати їх ближче до зони приготування.

Не вбудована мікрохвильова піч

При облаштуванні кухні краще не зосереджуватися на не вбудованій мікрохвильовій печі ще й на висоті. Краще надати перевагу вбудованій техніці, оскільки вона зручніша у догляді та користуванні. Вказується, що висота для мікрохвильової печі для зручного користування має бути не вище метр двісті.



Краще розглянути варіант вбудованої техніки / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Мийка біля варильної поверхні

Не розташовуйте рукомийник та варильну поверхню занадто близько один до одної. Це незручно під час приготування їжі. Краще під час планування простору в кухні зробити між ними мінімум 60-80 сантиметрів. Так, кухня буде зручною у використанні.

Глянцеві фасади

Такий тип фасадів мають свої мінуси. Зокрема, на них сильно видно бруд та відбитки пальців. Крім цього, на сьогодні вони втратили свою актуальність. Тож краще надати перевагу матовим фасадам в нейтральних відтінках. До того ж, щоб точно уникнути слідів від відбитків пальців, є спеціальні матеріали з покриттям антитач.