Вони ніколи не вийдуть з моди: 4 варіанти дизайну інтер'єру, про які ви не пошкодуєте

Незалежно від того, чи робите ви комплексний ремонт будинку, чи просто оновлюєте окрему кімнату, безліч рішень, пов'язаних з цим, можуть бути доволі не легкими. Вибір на користь позачасової естетики – це вибір, про який ви навряд чи пошкодуєте.

Професіонали у сфері дизайну назвали декілька варіантів декору, які ніколи не вийдуть з моди. Про це пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Варіанти дизайну інтер'єру, про які ви ніколи не пошкодуєте

Антикварні та вінтажні вироби

Дизайнер інтер’єру Дженніфер Хантер каже, що якщо ви хочете, щоб простір був позачасовим, віддайте перевагу вінтажним меблям і декору, а не модним новинкам.

Завжди включайте антикварні та вінтажні предмети в дизайн, щоб простір не виглядав таким новим. Це допоможе створити ті шари, які зроблять кімнату позачасовою,

– заявляє Хантер.

Майте на увазі, що це не означає, що варто йти і купувати дорогу антикварну скриню тощо. Скринька для коштовностей вашої бабусі або знахідка в комісійному магазині можуть так само чудово підійти.

Біла фарба

Хоча існує багато варіантів нейтральної фарби, фахівці заявляють, що білий завжди буде найбільш вічним варіантом.

Біла фарба, безсумнівно, є одним із найбільш класичних і універсальних варіантів у дизайні інтер’єру. Вона відбиває світло, роблячи кімнати більшими та світлішими, і створює нейтральний фон для інших елементів дизайну,

– стверджують декоратори.

Цей колір є одним із найбільш універсальних варіантів дизайну, тому незалежно від того, що ви робите з рештою кімнати, цей відтінок вам підійде. Незмінна якість цього кольору – це його "гнучкість", адже він поєднується майже з будь-яким іншим кольором, матеріалом і стилем дизайну.



Біла фарба – універсальний варіант в дизайні інтерʼєру / Фото Unsplash

Прилади з нержавіючої сталі

Прилади з нержавіючої сталі є популярними завдяки їх гладкому полірованому вигляду, який доповнює майже будь-який стиль,

– пояснюють спеціалісти.

Такі прилади також дуже довговічні, прості в обслуговуванні та універсальні. Прилади з нержавіючої сталі створюють нейтральну, висококласну естетику, яка добре поєднується як із сучасним, так і з традиційним інтер’єром.

Дерев'яні столи

Деревʼяні столи універсальні, міцні та витримують випробування часом. Форма, розмір і оздоблення можуть відрізнятися, але всі вони набувають унікальної текстури та не виходять з моди.

"Навіть якщо вони випадково подряпані чи потерті, вони формують характер", – кажуть декоратори.

Проте між характером і пошкодженням є велика різниця. Якщо необхідно, розгляньте можливість додавання захисного скла на дерев’яний стіл. Це відносно недорого і допоможе вашим інвестиціям прослужити набагато довше.