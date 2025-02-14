Створюють тільки безлад: 7 речей, які треба прибрати з кухні

Хочете розпочати 2025 рік з більш чистої та організованої кухні? Якщо так, то настав час прибрати звідти непотрібні речі.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Зламані гаджети

Не варто зберігати на кухні непотрібні зламані гаджети, які, швидше за все, ніколи не полагодять. Вони просто займають місце, а ви, швидше за все, вже обходитеся без них.

Дрібна побутова техніка, яку ви рідко дістаєте

Так само, як і у випадку з гаджетами, у більшості людей є принаймні один або два невеликих кухонних прилади, якими вони ніколи не користуються. І це нормально. Наприклад йогуртниця чи хлібопічка, яку ви купили і ніколи не використовували. Якщо вони припадають пилом, віддайте їх комусь, хто буде ними користуватися, або віднесіть в комісійний магазин.



Продумайте, що робити з дрібною побутовою технікою, яку не використовуєте / Фото Unsplash (Mikael Cho)

Прострочені спеції

Ви б їли прострочену їжу? Якщо ні, то не варто використовувати і прострочені спеції. Вони втратили свій аромат і смак, і просто займають місце на полицях.

Тріснуті тарілки та горнятка

Тарілки та горнятка неминуче розбиваються. Їх варто викидати у смітник – не лише тому, що вони не виглядають гарно, але й тому, що вони можуть бути небезпечними для вашого здоров'я, адже ви ризикуєте випадково порізатися, коли зробите ковток чаю.

Однаковий посуд

Якщо ви готуєте регулярно, є сенс мати додаткову лопатку або дві. Але чи дійсно вам потрібно сім? Насправді вам не потрібні дублікати приладів, якими ви навіть не користуєтесь! П'ять ложок з отворами або 3 ложки для кульок для морозива не потрібні. Залиште лише ті, які вам найбільше до вподоби.

Невикористані кулінарні книги

У вас на кухні, ймовірно, є кілька кулінарних книг, до яких ви швидше за все рідко торкаєтесь. Оцініть, чи варті вони того місця, яке займають. Якщо ви постійно шукаєте рецепти в інтернеті, то ті книги, що припадають пилом, лише займають місце. Краще залишити одну-дві улюблені та звільнити трохи місця на полиці.



Краще прибрати з кухні кулінарні книги, якими не користуєтеся / Фото Unsplash (Becca Tapert)

Тупі ножі

Тупі ножі можуть здатися дрібницею, але насправді вони можуть бути небезпечними. Тупим ножем ви з більшою ймовірністю поріжетеся, тому що вам доведеться докласти більше зусиль. Якщо ваші ножі не піддаються заточці або настільки неякісні, що не варті того, щоб їх гострити, подумайте про те, щоб інвестувати в новий набір, який прослужить довше.