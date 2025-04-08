Розкішний акцент: де в інтер'єрі використати скляні блоки

Скляні блоки – це універсальний елемент дизайну, що здатен змінити атмосферу будь-якого приміщення. Вони поєднують у собі функціональність, естетику й світлопроникність, що робить їх ідеальним рішенням для зонування простору, створення акцентів або навіть декору.

Дизайнерка інтер'єру Наталія Волконська поділилася ідеями, де у домі можна використати скляні блоки. Про це повідомляє 24 Канал.

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Ідеї застосування скляних блоків

Скляна перегородка. Якщо потрібно зробити зонування простору, то скляні блоки стануть вишуканим та елегантним рішенням. Така перегородка пропускатиме крізь себе природне світло і розповсюджуватиме його по всій кімнаті, що візуально зробить її більшою і просторішою.



Перегородка зі скляних блоків / Фото Pinterest

Острови та барні стійки. Острівець або барна стійка на кухні зі скляних блоків стануть справжньою родзинкою інтер'єру і точно нікого не залишать байдужим. Крім того, вони дуже зручні у використанні, адже з них легко видаляти бруд.



Скляні блоки на кухні / Фото Pinterest

Стіна у ванній. Одна стіна зі склоблоків у ванній висвітлить простір і додасть йому захопливий акцент. Крім того, її можна використати як перегородку у душі.



Акцентна стіна у ванній / Фото Pinterest

За словами дизайнерки, сучасні склоблоки можуть бути різних відтінків, форм, фактур і навіть з малюнками. Це дає можливість втілити будь-яке бажання.