Розкішний акцент: де в інтер'єрі використати скляні блоки
- Скляні блоки можуть бути використані для створення скляних перегородок, які зонують простір і пропускають природне світло.
- Скляні блоки ідеальні для оформлення кухонних островів, барних стійок і стін у ванній, додаючи естетичний акцент і зручність у догляді.
Скляні блоки – це універсальний елемент дизайну, що здатен змінити атмосферу будь-якого приміщення. Вони поєднують у собі функціональність, естетику й світлопроникність, що робить їх ідеальним рішенням для зонування простору, створення акцентів або навіть декору.
Дизайнерка інтер'єру Наталія Волконська поділилася ідеями, де у домі можна використати скляні блоки. Про це повідомляє 24 Канал.
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Ідеї застосування скляних блоків
Скляна перегородка. Якщо потрібно зробити зонування простору, то скляні блоки стануть вишуканим та елегантним рішенням. Така перегородка пропускатиме крізь себе природне світло і розповсюджуватиме його по всій кімнаті, що візуально зробить її більшою і просторішою.
Перегородка зі скляних блоків / Фото Pinterest
Острови та барні стійки. Острівець або барна стійка на кухні зі скляних блоків стануть справжньою родзинкою інтер'єру і точно нікого не залишать байдужим. Крім того, вони дуже зручні у використанні, адже з них легко видаляти бруд.
Скляні блоки на кухні / Фото Pinterest
Стіна у ванній. Одна стіна зі склоблоків у ванній висвітлить простір і додасть йому захопливий акцент. Крім того, її можна використати як перегородку у душі.
Акцентна стіна у ванній / Фото Pinterest
За словами дизайнерки, сучасні склоблоки можуть бути різних відтінків, форм, фактур і навіть з малюнками. Це дає можливість втілити будь-яке бажання.