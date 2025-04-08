Дизайнер интерьера Наталья Волконская поделилась идеями, где в доме можно использовать стеклянные блоки. Об этом сообщает 24 Канал.

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Идеи применения стеклянных блоков

Стеклянная перегородка. Если нужно сделать зонирование пространства, то стеклянные блоки станут изысканным и элегантным решением. Такая перегородка будет пропускать сквозь себя естественный свет и распространять его по всей комнате, что визуально сделает ее больше и просторнее.



Перегородка из стеклянных блоков / Фото Pinterest

Острова и барные стойки. Островок или барная стойка на кухне из стеклянных блоков станут настоящей изюминкой интерьера и точно никого не оставят равнодушным. Кроме того, они очень удобны в использовании, ведь с них легко удалять грязь.



Стеклянные блоки на кухне / Фото Pinterest

Стена в ванной. Одна стена из стеклоблоков в ванной осветит пространство и придаст ему увлекательный акцент. Кроме того, ее можно использовать как перегородку в душе.



Акцентная стена в ванной / Фото Pinterest

По словам дизайнера, современные стеклоблоки могут быть разных оттенков, форм, фактур и даже с рисунками. Это дает возможность воплотить любое желание.